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Вишнёвый соус к мясу. Кисло-сладкий пряный вкус соуса отлично подходит к мясным блюдам

Вишнёвый соус к мясу идеально подходит к куриным и мясным блюдам. Этот прекрасный соус станет Вашим любимым дополнением к ужину.

Вишнёвый соус к мясу: ингредиенты

Вишнёвый соус к мясу

  1. Красное вино — 100 мл. (сто миллилитров)
  2. Вишня — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Корень имбиря — 2 см. (два сантиметра)
  4. Сахарный песок — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Бадьян — 1 з. (одна звёздочка)
  6. Половина палочки корицы
  7. Гвоздика — 2 шт. (две штуки)
  8. Перец душистый — 4 г. (четыре горошины)
  9. Мускатный орех — на кончике ножа
  10. Кардамон — 2 к. (две коробочки)
  11. Ванильный сахар — по желанию
  12. Соль — 5 гр. (пять грамм)
  13. Крахмал кукурузный — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Сперва соедините специи и сахарный песок в сотейнике.
  • Корень имбиря очистите, нарежьте тонкими ломтиками и переложите к остальным ингредиентам.
  • Сюда же добавьте замороженную вишню и отправьте на огонь. Смесь необходимо постоянно размешивать, чтобы вишня разморозилась. Прибавьте огонь после того, как появится нужное количество жидкости и доведите до кипения.
  • Снимите с огня, удалите бадьян и корицу.
  • При помощи погружного блендера всё измельчите до однородности.
  • Растворите крахмал в красном вине и влейте тонкой стрункой в подготовленную смесь, которую нужно постоянно помешивать.
    Всё перелейте в сотейник и поставьте на огонь. Смесь доведите до кипения, в процессе снимая образовавшуюся пену.
  • Готовый соус следует остудить.

Вишнёвый соус к мясу с кисло-сладким вкусом обязательно Вам понравится.

Вишнёвый соус к мясу. Кисло-сладкий пряный вкус соуса отлично подходит к мясным блюдам 2

Приятного аппетита!

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