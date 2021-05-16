Вишнёвый соус к мясу. Кисло-сладкий пряный вкус соуса отлично подходит к мясным блюдам

Вишнёвый соус к мясу идеально подходит к куриным и мясным блюдам. Этот прекрасный соус станет Вашим любимым дополнением к ужину.
Вишнёвый соус к мясу: ингредиенты
- Красное вино — 100 мл. (сто миллилитров)
- Вишня — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Корень имбиря — 2 см. (два сантиметра)
- Сахарный песок — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Бадьян — 1 з. (одна звёздочка)
- Половина палочки корицы
- Гвоздика — 2 шт. (две штуки)
- Перец душистый — 4 г. (четыре горошины)
- Мускатный орех — на кончике ножа
- Кардамон — 2 к. (две коробочки)
- Ванильный сахар — по желанию
- Соль — 5 гр. (пять грамм)
- Крахмал кукурузный — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Сперва соедините специи и сахарный песок в сотейнике.
- Корень имбиря очистите, нарежьте тонкими ломтиками и переложите к остальным ингредиентам.
- Сюда же добавьте замороженную вишню и отправьте на огонь. Смесь необходимо постоянно размешивать, чтобы вишня разморозилась. Прибавьте огонь после того, как появится нужное количество жидкости и доведите до кипения.
- Снимите с огня, удалите бадьян и корицу.
- При помощи погружного блендера всё измельчите до однородности.
- Растворите крахмал в красном вине и влейте тонкой стрункой в подготовленную смесь, которую нужно постоянно помешивать. Всё перелейте в сотейник и поставьте на огонь. Смесь доведите до кипения, в процессе снимая образовавшуюся пену.
- Готовый соус следует остудить.
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Приятного аппетита!
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