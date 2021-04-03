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Пирог на кефире: можно готовить хоть каждый день!

Пирог на кефире! Если к вечеру неожиданно должны прийти гости, а у Вас еще ничего не готово, тогда приготовьте наш быстрый пирог на кефире. Вам потребуется всего несколько минут Вашего времени плюс время для выпечки.

Пирог на кефире: ингредиенты

Пирог на кефире

  • пол-литра кефира (можно взять обычное скисшее молоко)
  • полстакана сахарного песка
  • чайная ложка ванильного сахара
  • чайная ложка соды
  • щепотка соли
  • полстакана растительного масла или же растопленное сливочное
  • два яйца
  • неполных три стакана муки
  • девять-десять десертных ложек лимонного джема (в принципе можно взять любой джем)

Пирог на кефире: как же готовить

  • Кефир влить в глубокую емкость, всыпать пищевую соду и перемешать.
  • Вбить два яйца, ванильный сахар хорошо перемешать при помощи венчика.
  • Влить растительное масло и вновь перемешать.
  • Добавить сахарный песок, соль и снова перемешать.

Пирог на кефире

  • Небольшими порциями начать просеивать муку, при этом обязательно надо перемешивать.
  • Количество муки нужно регулировать по густоте теста. Оно должно быть по консистенции схожим с тестом для оладей.
  • Тесто переложить в любую термоустойчивую форму, можно взять или стеклянную, или силиконовую, или разъемную.
  • Поверх теста ложечками выложить джем, можно даже не выравнивать его.

Пирог на кефире

  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Пирог отправить в духовку на полчаса или на сорок минут, все зависит от вашей духовки. Готовность пирога можно определить деревянной шпажкой. Если тесто не прилипает к ней, то пирог готов.

Готовый пирог достать из духовки и немного остудить. Затем положить на плоское большое блюдо и присыпать сахарной пудрой.

Пирог на кефире: готов

Все вкусный десерт готов. Можно спокойно звать гостей пить чай и наслаждаться его восхитительным вкусом!

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