Пирог на кефире: можно готовить хоть каждый день!

Пирог на кефире! Если к вечеру неожиданно должны прийти гости, а у Вас еще ничего не готово, тогда приготовьте наш быстрый пирог на кефире. Вам потребуется всего несколько минут Вашего времени плюс время для выпечки.

Пирог на кефире: ингредиенты

пол-литра кефира (можно взять обычное скисшее молоко)

полстакана сахарного песка

чайная ложка ванильного сахара

чайная ложка соды

щепотка соли

полстакана растительного масла или же растопленное сливочное

два яйца

неполных три стакана муки

девять-десять десертных ложек лимонного джема (в принципе можно взять любой джем)

Пирог на кефире: как же готовить

Кефир влить в глубокую емкость, всыпать пищевую соду и перемешать.

Вбить два яйца, ванильный сахар хорошо перемешать при помощи венчика.

Влить растительное масло и вновь перемешать.

Добавить сахарный песок, соль и снова перемешать.

Небольшими порциями начать просеивать муку, при этом обязательно надо перемешивать.

Количество муки нужно регулировать по густоте теста. Оно должно быть по консистенции схожим с тестом для оладей.

Тесто переложить в любую термоустойчивую форму, можно взять или стеклянную, или силиконовую, или разъемную.

Поверх теста ложечками выложить джем, можно даже не выравнивать его.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Пирог отправить в духовку на полчаса или на сорок минут, все зависит от вашей духовки. Готовность пирога можно определить деревянной шпажкой. Если тесто не прилипает к ней, то пирог готов.

Готовый пирог достать из духовки и немного остудить. Затем положить на плоское большое блюдо и присыпать сахарной пудрой.

Пирог на кефире: готов

Все вкусный десерт готов. Можно спокойно звать гостей пить чай и наслаждаться его восхитительным вкусом!