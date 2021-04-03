Пирог на кефире: можно готовить хоть каждый день!

Пирог на кефире! Если к вечеру неожиданно должны прийти гости, а у Вас еще ничего не готово, тогда приготовьте наш быстрый пирог на кефире. Вам потребуется всего несколько минут Вашего времени плюс время для выпечки.
Пирог на кефире: ингредиенты
- пол-литра кефира (можно взять обычное скисшее молоко)
- полстакана сахарного песка
- чайная ложка ванильного сахара
- чайная ложка соды
- щепотка соли
- полстакана растительного масла или же растопленное сливочное
- два яйца
- неполных три стакана муки
- девять-десять десертных ложек лимонного джема (в принципе можно взять любой джем)
Пирог на кефире: как же готовить
- Кефир влить в глубокую емкость, всыпать пищевую соду и перемешать.
- Вбить два яйца, ванильный сахар хорошо перемешать при помощи венчика.
- Влить растительное масло и вновь перемешать.
- Добавить сахарный песок, соль и снова перемешать.
- Небольшими порциями начать просеивать муку, при этом обязательно надо перемешивать.
- Количество муки нужно регулировать по густоте теста. Оно должно быть по консистенции схожим с тестом для оладей.
- Тесто переложить в любую термоустойчивую форму, можно взять или стеклянную, или силиконовую, или разъемную.
- Поверх теста ложечками выложить джем, можно даже не выравнивать его.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Пирог отправить в духовку на полчаса или на сорок минут, все зависит от вашей духовки. Готовность пирога можно определить деревянной шпажкой. Если тесто не прилипает к ней, то пирог готов.
Готовый пирог достать из духовки и немного остудить. Затем положить на плоское большое блюдо и присыпать сахарной пудрой.
Пирог на кефире: готов
Все вкусный десерт готов. Можно спокойно звать гостей пить чай и наслаждаться его восхитительным вкусом!
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