Салат Черепаха: сказочная закуска на праздник из простых продуктов

Салат Черепаха – оригинальное блюдо. Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом. Обязательно возьмите рецепт на заметку.
Салат Черепаха: ингредиенты
- 180 (сто восемьдесят) гр – болгарского перца
- 300 (триста) гр – говядины
- 1 (одна) шт – лука
- 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов
- 1 (одна) шт – яблока
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
- Черный молотый перец и соль по вкусу
- Петрушка по вкусу
- 40 (сорок) гр – майонеза
Салат Черепаха: рецепт
- Я брала телятину. Промойте тщательно мясо, и нарежьте средними брусочками
- Лук мелко нарежьте
- Разогрейте растительное масло и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Обжаривайте на сильном огне, это важно
- Потом выложите лук к мясу, перемешайте
- Посолите мясо и поперчите. Можно добавить любимых специй
- Перец нарежьте тонкой соломкой
- Огурчики тоже мелкой соломкой
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте также тонкой соломкой
- Полейте их лимонным соком. Яблоки берите кисло – сладкие. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте
Салат Черепаха готов!
Для салата лучше всего подойдет мягкое молодое мясо. А чтобы салат получился еще и красивым, берите красный и желтый перцы.По желанию добавьте и горчицу. Для любителей конечно. Салат и вправду праздничный! На здоровье.
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