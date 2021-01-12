Салат Черепаха: сказочная закуска на праздник из простых продуктов

Салат Черепаха – оригинальное блюдо. Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом. Обязательно возьмите рецепт на заметку.

Салат Черепаха: ингредиенты

180 (сто восемьдесят) гр – болгарского перца 300 (триста) гр – говядины 1 (одна) шт – лука 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов 1 (одна) шт – яблока 1 (одна) шт – лука 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока 3 (три) ст. ложки – растительного масла Черный молотый перец и соль по вкусу Петрушка по вкусу 40 (сорок) гр – майонеза

Салат Черепаха: рецепт

Я брала телятину. Промойте тщательно мясо, и нарежьте средними брусочками

Лук мелко нарежьте

Разогрейте растительное масло и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Обжаривайте на сильном огне, это важно

Потом выложите лук к мясу, перемешайте

Посолите мясо и поперчите. Можно добавить любимых специй

Перец нарежьте тонкой соломкой

Огурчики тоже мелкой соломкой

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте также тонкой соломкой

Полейте их лимонным соком. Яблоки берите кисло – сладкие. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте

Салат Черепаха готов!

Для салата лучше всего подойдет мягкое молодое мясо. А чтобы салат получился еще и красивым, берите красный и желтый перцы.

По желанию добавьте и горчицу. Для любителей конечно. Салат и вправду праздничный! На здоровье.