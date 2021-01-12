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Салат Черепаха: сказочная закуска на праздник из простых продуктов

Салат Черепаха – оригинальное блюдо. Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом. Обязательно возьмите рецепт на заметку.

Салат Черепаха: ингредиенты

Салат Черепаха

  1. 180 (сто восемьдесят) гр – болгарского перца
  2. 300 (триста) гр – говядины
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 150 (сто пятьдесят) гр – маринованных огурцов
  5. 1 (одна) шт – яблока
  6. 1 (одна) шт – лука
  7. 1 (одна) ст. ложка – лимонного сока
  8. 3 (три) ст. ложки – растительного масла
  9. Черный молотый перец и соль по вкусу
  10. Петрушка по вкусу
  11. 40 (сорок) гр – майонеза

Салат Черепаха: рецепт

Салат Черепаха

  • Я брала телятину. Промойте тщательно мясо, и нарежьте средними брусочками
  • Лук мелко нарежьте
  • Разогрейте растительное масло и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Обжаривайте на сильном огне, это важно
  • Потом выложите лук к мясу, перемешайте
  • Посолите мясо и поперчите. Можно добавить любимых специй
  • Перец нарежьте тонкой соломкой
  • Огурчики тоже мелкой соломкой
  • Яблоки очистите от кожуры и нарежьте также тонкой соломкой
  • Полейте их лимонным соком. Яблоки берите кисло – сладкие. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте

Салат Черепаха готов!

Салат Черепаха

Для салата лучше всего подойдет мягкое молодое мясо. А чтобы салат получился еще и красивым, берите красный и желтый перцы.

По желанию добавьте и горчицу. Для любителей конечно. Салат и вправду праздничный! На здоровье.

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