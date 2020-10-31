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Куриная печень с кабачками: легко, быстро и дешево!

Куриная печень с кабачками! Если Вы решили перейти на менее калорийную пищу или немного посидеть на диете, то рецепт этого низкокалорийного ужина обязательно поможет Вам. В этот низкокалорийный ужин входят продукты, содержащие большое количество белка, микроэлементов и витаминов.

Его можно есть даже поздно вечером. Готовить — несложно, а продукты, из которых он состоит — недорогие.

Куриная печень с кабачками

Куриная печень с кабачками: ингредиенты

  • полкилограмма куриной печени
  • один средний кабачок
  • два помидора
  • болгарский красный перец
  • репчатый лук
  • два зубчика чеснока
  • соль и перец – по вкусу

Куриная печень с кабачками: как готовить

  • Помыть все овощи и обсушить бумажным полотенцем.
  • У кабачка срезать попки, затем разрезать пополам и нарезать средними полукольцами.
  • У болгарского перца срезать плодоножку, очистить от семян и разрезать вдоль на широкие полоски, а затем на тонкую соломку.
  • Чеснок очистить и мелко нарубить или можно пропустить через пресс.

Куриная печень с кабачками: легко, быстро и дешево!

  • Помидоры разрезать пополам, удалить плодоножку и опять-таки нарезать средними полукольцами.
  • Лук очистить от шелухи, промыть и обмакнуть полотенцем. Затем срезать попки и нарезать нетолстыми полукольцами.
  • Все нарезанные овощи выложить в отдельную миску.
  • Куриную печень предварительно хорошо промыть под проточной водой.
    Дать воде стечь. Удалить пленочки, перегородки и лишний жир. Затем нарезать на небольшие кусочки.
  • Глубокую сковороду сильно разогреть на огне и выложить туда печень. Печень нужно обжаривать на сильном огне буквально несколько минут. При обжарке обязательно нужно все время перемешивать.
  • Как только вся печень схватится, забросить в сковороду овощи и хорошенько перемешать.
  • Закрыть сковороду крышкой, спустить до минимума огонь и тушить не более двадцати минут.

Куриная печень с кабачками: легко, быстро и дешево!

  • Под конец добавить соль и перец, перемешать, закрыть крышкой и обжаривать уже на очень сильном огне еще минут пять.

Низкокалорийный ужин готов.

Блюдо получается очень сочным и его можно подавать с любым гарниром. Наступило время его попробовать.

Куриная печень с кабачками: готов

Приятного аппетита!

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