Куриная печень с кабачками: легко, быстро и дешево!

Куриная печень с кабачками! Если Вы решили перейти на менее калорийную пищу или немного посидеть на диете, то рецепт этого низкокалорийного ужина обязательно поможет Вам. В этот низкокалорийный ужин входят продукты, содержащие большое количество белка, микроэлементов и витаминов.

Его можно есть даже поздно вечером. Готовить — несложно, а продукты, из которых он состоит — недорогие.

Куриная печень с кабачками: ингредиенты

полкилограмма куриной печени

один средний кабачок

два помидора

болгарский красный перец

репчатый лук

два зубчика чеснока

соль и перец – по вкусу

Куриная печень с кабачками: как готовить

Помыть все овощи и обсушить бумажным полотенцем.

У кабачка срезать попки, затем разрезать пополам и нарезать средними полукольцами.

У болгарского перца срезать плодоножку, очистить от семян и разрезать вдоль на широкие полоски, а затем на тонкую соломку.

Чеснок очистить и мелко нарубить или можно пропустить через пресс.

Помидоры разрезать пополам, удалить плодоножку и опять-таки нарезать средними полукольцами.

Лук очистить от шелухи, промыть и обмакнуть полотенцем. Затем срезать попки и нарезать нетолстыми полукольцами.

Все нарезанные овощи выложить в отдельную миску.

Куриную печень предварительно хорошо промыть под проточной водой. Дать воде стечь. Удалить пленочки, перегородки и лишний жир. Затем нарезать на небольшие кусочки.

Дать воде стечь. Удалить пленочки, перегородки и лишний жир. Затем нарезать на небольшие кусочки. Глубокую сковороду сильно разогреть на огне и выложить туда печень. Печень нужно обжаривать на сильном огне буквально несколько минут. При обжарке обязательно нужно все время перемешивать.

Как только вся печень схватится, забросить в сковороду овощи и хорошенько перемешать.

Закрыть сковороду крышкой, спустить до минимума огонь и тушить не более двадцати минут.

Под конец добавить соль и перец, перемешать, закрыть крышкой и обжаривать уже на очень сильном огне еще минут пять.

Низкокалорийный ужин готов.

Блюдо получается очень сочным и его можно подавать с любым гарниром. Наступило время его попробовать.

Куриная печень с кабачками: готов

Приятного аппетита!