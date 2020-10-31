Куриная печень с кабачками: легко, быстро и дешево!

Куриная печень с кабачками! Если Вы решили перейти на менее калорийную пищу или немного посидеть на диете, то рецепт этого низкокалорийного ужина обязательно поможет Вам. В этот низкокалорийный ужин входят продукты, содержащие большое количество белка, микроэлементов и витаминов.
Его можно есть даже поздно вечером. Готовить — несложно, а продукты, из которых он состоит — недорогие.
Куриная печень с кабачками: ингредиенты
- полкилограмма куриной печени
- один средний кабачок
- два помидора
- болгарский красный перец
- репчатый лук
- два зубчика чеснока
- соль и перец – по вкусу
Куриная печень с кабачками: как готовить
- Помыть все овощи и обсушить бумажным полотенцем.
- У кабачка срезать попки, затем разрезать пополам и нарезать средними полукольцами.
- У болгарского перца срезать плодоножку, очистить от семян и разрезать вдоль на широкие полоски, а затем на тонкую соломку.
- Чеснок очистить и мелко нарубить или можно пропустить через пресс.
- Помидоры разрезать пополам, удалить плодоножку и опять-таки нарезать средними полукольцами.
- Лук очистить от шелухи, промыть и обмакнуть полотенцем. Затем срезать попки и нарезать нетолстыми полукольцами.
- Все нарезанные овощи выложить в отдельную миску.
- Куриную печень предварительно хорошо промыть под проточной водой. Дать воде стечь. Удалить пленочки, перегородки и лишний жир. Затем нарезать на небольшие кусочки.
- Глубокую сковороду сильно разогреть на огне и выложить туда печень. Печень нужно обжаривать на сильном огне буквально несколько минут. При обжарке обязательно нужно все время перемешивать.
- Как только вся печень схватится, забросить в сковороду овощи и хорошенько перемешать.
- Закрыть сковороду крышкой, спустить до минимума огонь и тушить не более двадцати минут.
- Под конец добавить соль и перец, перемешать, закрыть крышкой и обжаривать уже на очень сильном огне еще минут пять.
Низкокалорийный ужин готов.
Блюдо получается очень сочным и его можно подавать с любым гарниром. Наступило время его попробовать.
Куриная печень с кабачками: готов
Приятного аппетита!
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