Десерт Панеттоне. Итальянская сладкая выпечка с добавлением сухофруктов, ягод и шоколада

Десерт Панеттоне требует немало времени для готовки, но результат получается просто отличным. Кусочек такого десерта на завтрак оставит Вас сытыми на несколько часов.
Десерт Панеттоне: ингредиенты
- Масло сливочное размягчённое — 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Мука — 375г. (триста семьдесят пять грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Желток — 1 шт. (одна штука)
- Изюм — 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Половина апельсина
- Сахар коричневый — 40 г. (сорок грамм)
- Молоко — 95 мл. (девяносто пять миллилитров)
- Хлопья миндаля (по желанию) — 10 г. (десять грамм)
- Масло растительное для смазывания формы
- Соль морская — одна щепотка
- Свежие дрожжи — 18 г. (восемнадцать грамм)
- Экстракт ванилина
Способ приготовления:
- Молоко почти всё подогреть, немного отложить на потом. Половину чайной ложки сахара и дрожжи соединить с подогретым молоком и вымесить в комбайне. Следом не выключая, добавить половину муки, ваниль, яйцо и немного соли.
- Затем всыпать остальную часть муки и продолжать месить тесто. Одну чайную ложку желтка отложить, а остальной растереть с сахаром и половиной сахара. Смесь понемногу добавлять в тесто, помешивая. Затем добавить остальное масло и месить на маленьких скоростях около 7 минут.
- Тесто достать из комбайна, переложить в миску, смазанную маслом, накрыть влажным полотенцем и оставить в тёмном месте настояться.
- После того, как тесто подойдёт, добавить цедру апельсина, затем порциями всыпать изюм и тщательно перемешать.
- Тесто переложить см форму, накрыть влажным полотенцем и оставить на один час. Затем остатками молока и желтка смазать поверхность и выпекать 40 минут при температуре 190 градусов.
- Этот десерт необходимо остудить, не вынимая из формы. Сверху посыпать хлопьями миндаля.
Десерт Панеттоне можно подавать к столу.
Пеките на здоровье!
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