Это пирог я готовлю каждую неделю и сын в восторге

Очень вкусно!
- Печенка не менее 500 грамм.
- Сало – 100 грамм.
- 2 небольшие картофелины.
- Одна небольшая луковичка.
- Одна средняя морковка.
- Яички – 3 шт.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Манка – 3 ст.л.
- Картофельный крахмал – 1 ст.л.
- Соль.
Свиное сало и печень отправляем в мясорубку и измельчаем. После чего отправляем в полученную массу манную крупу и крахмал. Фарш отправляется в холодильник на полчаса. Лук нарезается небольшими кубиками, а морковка натирается на крупной терке. Затем вытаскиваем из холодильник нашу печень. Лук и морковь предварительно обжарить до полуготовности.
Картошка натирается на терке. Вареные куриные яйца порезать кубиком. Далее все эти ингредиенты добавляем в нашу печеночную смесь. По вкусу добавить зелень, соль и перец. Затем отправляем все это в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов на полчаса.
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