Это пирог я готовлю каждую неделю и сын в восторге

Очень вкусно!

Печенка не менее 500 грамм. Сало – 100 грамм. 2 небольшие картофелины. Одна небольшая луковичка. Одна средняя морковка. Яички – 3 шт. Растительное масло – 3 ст.л. Манка – 3 ст.л. Картофельный крахмал – 1 ст.л. Соль.

Свиное сало и печень отправляем в мясорубку и измельчаем. После чего отправляем в полученную массу манную крупу и крахмал. Фарш отправляется в холодильник на полчаса. Лук нарезается небольшими кубиками, а морковка натирается на крупной терке. Затем вытаскиваем из холодильник нашу печень. Лук и морковь предварительно обжарить до полуготовности.

Картошка натирается на терке. Вареные куриные яйца порезать кубиком. Далее все эти ингредиенты добавляем в нашу печеночную смесь. По вкусу добавить зелень, соль и перец. Затем отправляем все это в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов на полчаса.