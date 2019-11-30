Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...

Это пирог я готовлю каждую неделю и сын в восторге

Это пирог я готовлю каждую неделю и сын в восторге

Очень вкусно!

2

  1. Печенка не менее 500 грамм.
  2. Сало – 100 грамм.
  3. 2 небольшие картофелины.
  4. Одна небольшая луковичка.
  5. Одна средняя морковка.
  6. Яички – 3 шт.
  7. Растительное масло – 3 ст.л.
  8. Манка – 3 ст.л.
  9. Картофельный крахмал – 1 ст.л.
  10. Соль.

Свиное сало и печень отправляем в мясорубку и измельчаем. После чего отправляем в полученную массу манную крупу и крахмал. Фарш отправляется в холодильник на полчаса. Лук нарезается небольшими кубиками, а морковка натирается на крупной терке. Затем вытаскиваем из холодильник нашу печень. Лук и морковь предварительно обжарить до полуготовности.

Картошка натирается на терке. Вареные куриные яйца порезать кубиком. Далее все эти ингредиенты добавляем в нашу печеночную смесь. По вкусу добавить зелень, соль и перец. Затем отправляем все это в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов на полчаса.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
1
Обсудить

Картина дня

наверх