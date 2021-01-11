Кутья из риса с курагой: лакомство, которое лучше подавать ранним утром

Кутья из риса с курагой – идеально для Рождества! Рецепт прост, под силу начинающей хозяюшке. Кутья по этому рецепту получается нежной, ароматной. Отведать это блюдо лучше с восходом первой звезды!

Кутья из риса с курагой: ингредиенты

200 (двести) гр – воды 100 (сто) гр – круглого риса 30 (тридцать) гр – кураги Полторы ст. ложки – меда 30 (тридцать) гр – орехов – любых Щепотка соли

Кутья из риса с курагой: рецепт

В нескольких водах требуется промыть

Вскипятите воду, добавьте соль и всыпьте рис. Варите минут 20, до готовности

Курагу промойте, замочите в горячей воде на пару минут. Курагу нарежьте небольшими кубиками. Смешайте курагу и рисовую кашу

Орехи следует подсушить на сковороде. Остудите их затем

Лучше всего подходят грецкие орехи. Но многие добавляют кешью, арахис

Поджаренные орехи добавьте в кутью

Добавьте мед в наше лакомство и перемешайте

Кутья из риса с курагой готова!

Очень полезно! Вкусно! По желанию можно добавить и изюм. А блюдо украсить дольками мандаринов! На здоровье.