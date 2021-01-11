Кутья из риса с курагой: лакомство, которое лучше подавать ранним утром

Кутья из риса с курагой – идеально для Рождества! Рецепт прост, под силу начинающей хозяюшке. Кутья по этому рецепту получается нежной, ароматной. Отведать это блюдо лучше с восходом первой звезды!
Кутья из риса с курагой: ингредиенты
- 200 (двести) гр – воды
- 100 (сто) гр – круглого риса
- 30 (тридцать) гр – кураги
- Полторы ст. ложки – меда
- 30 (тридцать) гр – орехов – любых
- Щепотка соли
Кутья из риса с курагой: рецепт
- В нескольких водах требуется промыть
- Вскипятите воду, добавьте соль и всыпьте рис. Варите минут 20, до готовности
- Курагу промойте, замочите в горячей воде на пару минут. Курагу нарежьте небольшими кубиками. Смешайте курагу и рисовую кашу
- Орехи следует подсушить на сковороде. Остудите их затем
- Лучше всего подходят грецкие орехи. Но многие добавляют кешью, арахис
- Поджаренные орехи добавьте в кутью
- Добавьте мед в наше лакомство и перемешайте
Кутья из риса с курагой готова!
Очень полезно! Вкусно! По желанию можно добавить и изюм. А блюдо украсить дольками мандаринов! На здоровье.
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