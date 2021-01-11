Скатерть-Самобранка

5 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irena baranova11 января, 7:48
    кефирЛён с кефиром: оз...
  • Irena baranova11 января, 7:47
    Ничего он ниделает еифир с льномЛён с кефиром: оз...
  • Валентина29 декабря, 17:42
    А в магазинах молоко? Свежо предание.....Масло сливочное д...

Кутья из риса с курагой: лакомство, которое лучше подавать ранним утром

Кутья из риса с курагой – идеально для Рождества! Рецепт прост, под силу начинающей хозяюшке. Кутья по этому рецепту получается нежной, ароматной. Отведать это блюдо лучше с восходом первой звезды!

Кутья из риса с курагой: ингредиенты

Кутья из риса с курагой

  1. 200 (двести) гр – воды
  2. 100 (сто) гр – круглого риса
  3. 30 (тридцать) гр – кураги
  4. Полторы ст. ложки – меда
  5. 30 (тридцать) гр – орехов – любых
  6. Щепотка соли

Кутья из риса с курагой: рецепт

Кутья из риса с курагой

  • В нескольких водах требуется промыть
  • Вскипятите воду, добавьте соль и всыпьте рис. Варите минут 20, до готовности
  • Курагу промойте, замочите в горячей воде на пару минут. Курагу нарежьте небольшими кубиками. Смешайте курагу и рисовую кашу
  • Орехи следует подсушить на сковороде. Остудите их затем
  • Лучше всего подходят грецкие орехи. Но многие добавляют кешью, арахис
  • Поджаренные орехи добавьте в кутью
  • Добавьте мед в наше лакомство и перемешайте

Кутья из риса с курагой готова!

Кутья из риса с курагой

Очень полезно! Вкусно! По желанию можно добавить и изюм. А блюдо украсить дольками мандаринов! На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх