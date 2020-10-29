Закуска из кабачков: кабачковые палочки без капельки жира

Закуска из кабачков! Приготовим сегодня очень нежные и сочные кабачковые палочки, не используя при этом ни капельки жира. Эта нереально вкусная закуска готовится за считанные минуты. Подавать такие палочки рекомендуем со сметанно-чесночным соусом.

Закуска из кабачков: ингредиенты

два среднего размера кабачка

двести граммов сметаны

три зубчика чеснока

сто граммов панировочных сухарей

сто граммов сыра

соль и перец – по вкусу

Для соуса:

сто пятьдесят граммов сметаны

два зубчика чеснока

половина пучка укропа

соль и черный молотый перец – по вкусу

Закуска из кабачков: приготовление

Для начала нужно приготовить соус:

Сметану выложить в отдельную пиалу.

Чеснок очистить, натереть на терке и добавить к сметане.

Туда же добавить соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешать.

Теперь же нужно подготовить сами кабачки и другие продукты:

Кабачки помыть, срезать хвостики и нарезать брусочками.

Сыр натереть на мелкой терке и в отдельной миске перемешать с панировочными сухарями.

Ну а теперь – последний этап:

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Противень застелить бумагой.

Каждый кабачковый брусочек окунуть в соус, после обвалять в смеси из сыра и панировочных сухарей.

Обваленные кабачковые брусочки аккуратно уложить в противень.

Отправить противень с кабачковыми брусочками в разогретую духовку до получения золотистого цвета.

Укроп помыть и мелко нарубить. Отправить в оставшийся сметанно-чесночный соус.

Ну вот и готова наша нереально вкусная закуска.

Достаньте кабачковые палочки из духовки и подайте на стол вместе с приготовленным соусом.

Вкусная, хрустящая, с нежной мякотью и великолепным соусом такая закусочка обязательно Вам понравится.

Закуска из кабачков: готова

Ну что ж, хрустите с удовольствием!