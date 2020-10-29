Закуска из кабачков: кабачковые палочки без капельки жира

Закуска из кабачков! Приготовим сегодня очень нежные и сочные кабачковые палочки, не используя при этом ни капельки жира. Эта нереально вкусная закуска готовится за считанные минуты. Подавать такие палочки рекомендуем со сметанно-чесночным соусом.
Закуска из кабачков: ингредиенты
- два среднего размера кабачка
- двести граммов сметаны
- три зубчика чеснока
- сто граммов панировочных сухарей
- сто граммов сыра
- соль и перец – по вкусу
Для соуса:
- сто пятьдесят граммов сметаны
- два зубчика чеснока
- половина пучка укропа
- соль и черный молотый перец – по вкусу
Закуска из кабачков: приготовление
Для начала нужно приготовить соус:
- Сметану выложить в отдельную пиалу.
- Чеснок очистить, натереть на терке и добавить к сметане.
- Туда же добавить соль и перец по вкусу.
- Хорошо перемешать.
Теперь же нужно подготовить сами кабачки и другие продукты:
- Кабачки помыть, срезать хвостики и нарезать брусочками.
- Сыр натереть на мелкой терке и в отдельной миске перемешать с панировочными сухарями.
Ну а теперь – последний этап:
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Противень застелить бумагой.
- Каждый кабачковый брусочек окунуть в соус, после обвалять в смеси из сыра и панировочных сухарей.
- Обваленные кабачковые брусочки аккуратно уложить в противень.
- Отправить противень с кабачковыми брусочками в разогретую духовку до получения золотистого цвета.
- Укроп помыть и мелко нарубить. Отправить в оставшийся сметанно-чесночный соус.
Ну вот и готова наша нереально вкусная закуска.
Достаньте кабачковые палочки из духовки и подайте на стол вместе с приготовленным соусом.
Вкусная, хрустящая, с нежной мякотью и великолепным соусом такая закусочка обязательно Вам понравится.
Закуска из кабачков: готова
Ну что ж, хрустите с удовольствием!
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