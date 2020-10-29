Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Закуска из кабачков: кабачковые палочки без капельки жира

Закуска из кабачков! Приготовим сегодня очень нежные и сочные кабачковые палочки, не используя при этом ни капельки жира. Эта нереально вкусная закуска готовится за считанные минуты. Подавать такие палочки рекомендуем со сметанно-чесночным соусом.

Закуска из кабачков: ингредиенты

  • два среднего размера кабачка

Закуска из кабачков

  • двести граммов сметаны
  • три зубчика чеснока
  • сто граммов панировочных сухарей
  • сто граммов сыра
  • соль и перец – по вкусу

Для соуса:

  • сто пятьдесят граммов сметаны
  • два зубчика чеснока
  • половина пучка укропа
  • соль и черный молотый перец – по вкусу

Закуска из кабачков: приготовление

Для начала нужно приготовить соус:

  • Сметану выложить в отдельную пиалу.
  • Чеснок очистить, натереть на терке и добавить к сметане.
  • Туда же добавить соль и перец по вкусу.
  • Хорошо перемешать.

Теперь же нужно подготовить сами кабачки и другие продукты:

  • Кабачки помыть, срезать хвостики и нарезать брусочками.
  • Сыр натереть на мелкой терке и в отдельной миске перемешать с панировочными сухарями.

Закуска из кабачков

Ну а теперь – последний этап:

  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Противень застелить бумагой.
  • Каждый кабачковый брусочек окунуть в соус, после обвалять в смеси из сыра и панировочных сухарей.
  • Обваленные кабачковые брусочки аккуратно уложить в противень.

Закуска из кабачков

  • Отправить противень с кабачковыми брусочками в разогретую духовку до получения золотистого цвета.
  • Укроп помыть и мелко нарубить. Отправить в оставшийся сметанно-чесночный соус.

Ну вот и готова наша нереально вкусная закуска.

Достаньте кабачковые палочки из духовки и подайте на стол вместе с приготовленным соусом.

Закуска из кабачков

Вкусная, хрустящая, с нежной мякотью и великолепным соусом такая закусочка обязательно Вам понравится.

Закуска из кабачков: готова

Ну что ж, хрустите с удовольствием!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх