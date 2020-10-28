Скатерть-Самобранка

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Торт без выпечки с бананом: с приготовлением справится даже ребенок

Торт без выпечки с бананом! Тем, кто любит сладкое, а времени на приготовление совсем уж не хватает, предлагаем приготовить легкий и вкусный десерт – торт без выпечки с бананом.

Торт без выпечки с бананом: ингредиенты

Для основы:

  • литр молока
  • двести граммов сахара
  • сто сорок граммов смеси для ванильного пудинга
  • двести граммов сливочного масла

Торт без выпечки с бананом

  • четыреста граммов печенья
  • четыре банана
  • сто восемьдесят граммов сметаны

Для крема:

  • стакан 33% сливок
  • две столовые ложки сахарной пудры
  • пятьдесят граммов молочного шоколада

Торт без выпечки с бананом: как же приготовить

Начать нужно с приготовления самого торта:

  • Сухую смесь для ванильного пудинга всыпать в отдельную глубокую миску.
  • Влить туда же полтора стакана холодного молока и перемешать венчиком.
  • Оставшееся молоко поставить на мелкий огонь.
  • Всыпать в молоко сахарный песок.

Торт без выпечки с бананом

  • Добавить смесь молока и ванильного пудинга
  • Варить получившийся состав около восьми минут. Должна получиться масса по консистенции похожая на сгущенное молоко.
  • Перелить получившуюся массу в глубокую пиалу.
  • Доложить в нее сливочное масло.
  • Добавить сметану и перемешать венчиком.
  • Печенье разломать на средние кусочки и добавить в пиалу.
  • Половину полученной основы переложить в формочку.
  • Бананы помыть, почистить и разрезать вдоль пополам.
  • Банановые половинки положить поверх основы в форме.
  • Сверху выложить оставшуюся половину массы и выровнять его лопаточкой.
  • Отправить форму в холодильник часа на два.

Пока торт в холодильнике застывает нужно приготовить крем:

  • Сахарную пудру всыпать в пиалу.
  • Туда же влить сливки.

Торт без выпечки с бананом

  • Взбить все миксером до получения густой воздушной пены.
  • А теперь надо собрать торт:
  • Достать застывший торт из холодильника.
  • Сверху равномерным слоем нанести воздушный крем.
  • Сверху натереть молочный шоколад.

Торт без выпечки с бананом

Вот и приготовили легкий и вкусный десерт – торт без выпечки с бананом.

От такой вкусняшки сложно отказаться.

Переложите торт на красивое блюдо и подайте к столу со свежезаваренным крепким чаем.

Торт без выпечки с бананом: готов

Приятного чаепития!

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