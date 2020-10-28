Торт без выпечки с бананом: с приготовлением справится даже ребенок

Торт без выпечки с бананом! Тем, кто любит сладкое, а времени на приготовление совсем уж не хватает, предлагаем приготовить легкий и вкусный десерт – торт без выпечки с бананом.

Торт без выпечки с бананом: ингредиенты

Для основы:

литр молока

двести граммов сахара

сто сорок граммов смеси для ванильного пудинга

двести граммов сливочного масла

четыреста граммов печенья

четыре банана

сто восемьдесят граммов сметаны

Для крема:

стакан 33% сливок

две столовые ложки сахарной пудры

пятьдесят граммов молочного шоколада

Торт без выпечки с бананом: как же приготовить

Начать нужно с приготовления самого торта:

Сухую смесь для ванильного пудинга всыпать в отдельную глубокую миску.

Влить туда же полтора стакана холодного молока и перемешать венчиком.

Оставшееся молоко поставить на мелкий огонь.

Всыпать в молоко сахарный песок.

Добавить смесь молока и ванильного пудинга

Варить получившийся состав около восьми минут. Должна получиться масса по консистенции похожая на сгущенное молоко.

Перелить получившуюся массу в глубокую пиалу.

Доложить в нее сливочное масло.

Добавить сметану и перемешать венчиком.

Печенье разломать на средние кусочки и добавить в пиалу.

Половину полученной основы переложить в формочку.

Бананы помыть, почистить и разрезать вдоль пополам.

Банановые половинки положить поверх основы в форме.

Сверху выложить оставшуюся половину массы и выровнять его лопаточкой.

Отправить форму в холодильник часа на два.

Пока торт в холодильнике застывает нужно приготовить крем:

Сахарную пудру всыпать в пиалу.

Туда же влить сливки.

Взбить все миксером до получения густой воздушной пены.

А теперь надо собрать торт:

Достать застывший торт из холодильника.

Сверху равномерным слоем нанести воздушный крем.

Сверху натереть молочный шоколад.

Вот и приготовили легкий и вкусный десерт – торт без выпечки с бананом.

От такой вкусняшки сложно отказаться.

Переложите торт на красивое блюдо и подайте к столу со свежезаваренным крепким чаем.

Торт без выпечки с бананом: готов

Приятного чаепития!