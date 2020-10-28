Торт без выпечки с бананом: с приготовлением справится даже ребенок

Торт без выпечки с бананом! Тем, кто любит сладкое, а времени на приготовление совсем уж не хватает, предлагаем приготовить легкий и вкусный десерт – торт без выпечки с бананом.
Торт без выпечки с бананом: ингредиенты
Для основы:
- литр молока
- двести граммов сахара
- сто сорок граммов смеси для ванильного пудинга
- двести граммов сливочного масла
- четыреста граммов печенья
- четыре банана
- сто восемьдесят граммов сметаны
Для крема:
- стакан 33% сливок
- две столовые ложки сахарной пудры
- пятьдесят граммов молочного шоколада
Торт без выпечки с бананом: как же приготовить
Начать нужно с приготовления самого торта:
- Сухую смесь для ванильного пудинга всыпать в отдельную глубокую миску.
- Влить туда же полтора стакана холодного молока и перемешать венчиком.
- Оставшееся молоко поставить на мелкий огонь.
- Всыпать в молоко сахарный песок.
- Добавить смесь молока и ванильного пудинга
- Варить получившийся состав около восьми минут. Должна получиться масса по консистенции похожая на сгущенное молоко.
- Перелить получившуюся массу в глубокую пиалу.
- Доложить в нее сливочное масло.
- Добавить сметану и перемешать венчиком.
- Печенье разломать на средние кусочки и добавить в пиалу.
- Половину полученной основы переложить в формочку.
- Бананы помыть, почистить и разрезать вдоль пополам.
- Банановые половинки положить поверх основы в форме.
- Сверху выложить оставшуюся половину массы и выровнять его лопаточкой.
- Отправить форму в холодильник часа на два.
Пока торт в холодильнике застывает нужно приготовить крем:
- Сахарную пудру всыпать в пиалу.
- Туда же влить сливки.
- Взбить все миксером до получения густой воздушной пены.
- А теперь надо собрать торт:
- Достать застывший торт из холодильника.
- Сверху равномерным слоем нанести воздушный крем.
- Сверху натереть молочный шоколад.
Вот и приготовили легкий и вкусный десерт – торт без выпечки с бананом.
От такой вкусняшки сложно отказаться.
Переложите торт на красивое блюдо и подайте к столу со свежезаваренным крепким чаем.
Торт без выпечки с бананом: готов
Приятного чаепития!
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