Скатерть-Самобранка

5 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Мочёные яблоки без бочки. Ароматные яблоки без бочки и погреба

Моченые яблоки без бочки — деликатес всех времен и народов! Сейчас, этот вкус ассоциируется у многих с лучшей порой — детством!

Мочёные яблоки без бочки

Моченые яблоки без бочки ( с медом) : ингредиенты

  1. полтора кг — яблок
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — меда
  3. половина столовой ложки — соли
  4. 1 (один) л — воды
  5. 3 (три) палочки — корицы

Рецепт приготовления:

  • Приготовьте рассол. В воду добавьте соль и корицу, доведите до кипения, снимите с огня
  • Когда жидкость остынет, добавьте мёд, перемешайте. Яблоки уложите в подходящую тару. Залейте рассолом, придавите грузом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 7–10 дней. После этого тару с яблоками переставьте на балкон или в холодильник на месяц

Моченые яблоки без бочки (с горчицей и мятой): ингредиенты

  1. полтора кг — яблок
  2. 50 (пятьдесят) гр — ржаной муки
  3. 10 (десять0 листьев — мяты
  4. 2 (две) ст. ложки — сахара
  5. 1 (одна) ст. ложка — горчицы
  6. 1 (одна) ст. ложка — соли
  7. 1 (один) л — воды

Рецепт приготовления:

  • Воду доведите до кипения. Половину от указанного количества воды смешайте со ржаной мукой. Оставшуюся часть смешайте с солью и горчичным порошком
  • Остудите обе смеси, затем смешайте их. Мяту и яблоки тщательно промойте. На дно посуды положите несколько листочков мяты, сверху уложите яблоки и снова мяту.
    Залейте всё рассолом, установите груз, накройте крышкой, оставьте бродить на неделю. После этого уберите на хранение в холодильник.
  • Моченые яблоки без бочки, заготовить, как вы убедились не сложно. А главное, получается вкусно и полезно. На здоровье.

 

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх