Мочёные яблоки без бочки. Ароматные яблоки без бочки и погреба

Моченые яблоки без бочки — деликатес всех времен и народов! Сейчас, этот вкус ассоциируется у многих с лучшей порой — детством!
Моченые яблоки без бочки ( с медом) : ингредиенты
- полтора кг — яблок
- 150 (сто пятьдесят) гр — меда
- половина столовой ложки — соли
- 1 (один) л — воды
- 3 (три) палочки — корицы
Рецепт приготовления:
- Приготовьте рассол. В воду добавьте соль и корицу, доведите до кипения, снимите с огня
- Когда жидкость остынет, добавьте мёд, перемешайте. Яблоки уложите в подходящую тару. Залейте рассолом, придавите грузом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 7–10 дней. После этого тару с яблоками переставьте на балкон или в холодильник на месяц
Моченые яблоки без бочки (с горчицей и мятой): ингредиенты
- полтора кг — яблок
- 50 (пятьдесят) гр — ржаной муки
- 10 (десять0 листьев — мяты
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- 1 (одна) ст. ложка — горчицы
- 1 (одна) ст. ложка — соли
- 1 (один) л — воды
Рецепт приготовления:
- Воду доведите до кипения. Половину от указанного количества воды смешайте со ржаной мукой. Оставшуюся часть смешайте с солью и горчичным порошком
- Остудите обе смеси, затем смешайте их. Мяту и яблоки тщательно промойте. На дно посуды положите несколько листочков мяты, сверху уложите яблоки и снова мяту. Залейте всё рассолом, установите груз, накройте крышкой, оставьте бродить на неделю. После этого уберите на хранение в холодильник.
- Моченые яблоки без бочки, заготовить, как вы убедились не сложно. А главное, получается вкусно и полезно. На здоровье.
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