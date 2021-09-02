Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Охотничий салат по-балкански. Незаменимое блюдо зимой

Охотничий салат по-балкански станет вашим любимым зимним блюдом. Он получается очень вкусным и послужит даже в качестве соуса.

Охотничий салат по-балкански: ингредиенты

Охотничий салат по-балкански

  1. Болгарский перец — 2 кг. (два килограмма)
  2. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
  3. Морковь — 0,5 кг. (полкило)
  4. Оливковое масло — 100 мл. (сто миллилитров)
  5. Уксус — 100 мл. (сто миллилитров)
  6. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  7.  Петрушка — один пучок
  8. Лук — 4 г. (четыре головки)
  9. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  10. Соль — 100 гр. (сто грамм)
  11. Чеснок — 1 г. (одна головка)

Рецепт приготовления:

  • Помидоры с луком измельчите в блендере.
  • Затем переложите в сотейник и варите 30 минут, добавьте нарезанную кружочками морковь и болгарский перец — кусочками.
  • Следом выложите измельчённый в блендере чеснок, соль, сахар, перец, лавровый лист, оливковое масло и уксус.
  • На слабим огне варите в течение 1,5 часов.
  • Затем добавьте измельчённую петрушку, лавровый лист уберите.
  • Перемешайте и разложите по заранее стерилизованным банкам.

Охотничий салат по-балкански — безумно вкусный и ароматный.

Охотничий салат по-балкански. Незаменимое блюдо зимой 4

Приятного аппетита!

 

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх