Охотничий салат по-балкански. Незаменимое блюдо зимой

Охотничий салат по-балкански станет вашим любимым зимним блюдом. Он получается очень вкусным и послужит даже в качестве соуса.

Охотничий салат по-балкански: ингредиенты

Болгарский перец — 2 кг. (два килограмма) Помидоры — 1 кг. (один килограмм) Морковь — 0,5 кг. (полкило) Оливковое масло — 100 мл. (сто миллилитров) Уксус — 100 мл. (сто миллилитров) Лавровый лист — 2 шт. (две штуки) Петрушка — один пучок Лук — 4 г. (четыре головки) Сахар — 100 гр. (сто грамм) Соль — 100 гр. (сто грамм) Чеснок — 1 г. (одна головка)

Рецепт приготовления:

Помидоры с луком измельчите в блендере.

Затем переложите в сотейник и варите 30 минут, добавьте нарезанную кружочками морковь и болгарский перец — кусочками.

Следом выложите измельчённый в блендере чеснок, соль, сахар, перец, лавровый лист, оливковое масло и уксус.

На слабим огне варите в течение 1,5 часов.

Затем добавьте измельчённую петрушку, лавровый лист уберите.

Перемешайте и разложите по заранее стерилизованным банкам.

Охотничий салат по-балкански — безумно вкусный и ароматный.

Приятного аппетита!