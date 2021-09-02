Охотничий салат по-балкански. Незаменимое блюдо зимой

Охотничий салат по-балкански станет вашим любимым зимним блюдом. Он получается очень вкусным и послужит даже в качестве соуса.
Охотничий салат по-балкански: ингредиенты
- Болгарский перец — 2 кг. (два килограмма)
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Морковь — 0,5 кг. (полкило)
- Оливковое масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Уксус — 100 мл. (сто миллилитров)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Петрушка — один пучок
- Лук — 4 г. (четыре головки)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
Рецепт приготовления:
- Помидоры с луком измельчите в блендере.
- Затем переложите в сотейник и варите 30 минут, добавьте нарезанную кружочками морковь и болгарский перец — кусочками.
- Следом выложите измельчённый в блендере чеснок, соль, сахар, перец, лавровый лист, оливковое масло и уксус.
- На слабим огне варите в течение 1,5 часов.
- Затем добавьте измельчённую петрушку, лавровый лист уберите.
- Перемешайте и разложите по заранее стерилизованным банкам.
Охотничий салат по-балкански — безумно вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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