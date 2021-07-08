Пирог с абрикосами на кефире. Пеку его на даче по рецепту цыганки Галины

Пирог с абрикосами на кефире получается очень вкусным и нежным.
Пирог с абрикосами на кефире: ингредиенты
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Растительное масло — 200 мл. (двести миллилитров)
- Яйца — 3-4 шт. (три — четыре штуки)
- Ванилин — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Ягоды или фрукты — 500 гр. (пятьсот грамм)
Рецепт приготовления:
- Влейте в глубокую миску кефир, добавьте яйца сахар и ванилин, вбейте яйца, тщательно перемешайте и всыпьте муку.
- Затем добавьте разрыхлитель и влейте растительное масло, тесто хорошо перемешайте венчиком.
- Разъёмную форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и влейте половину теста.
- Половинки вымытых абрикосов уложите поверх теста.
- Сверху вылейте вторую половину теста, выложите ещё 6 половинок абрикосов и слегка присыпьте сахаром.
- Выпекайте пирог в течение 50 минут при 180 градусах.
Пирог с абрикосами на кефире — нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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