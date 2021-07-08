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Пирог с абрикосами на кефире. Пеку его на даче по рецепту цыганки Галины

Пирог с абрикосами на кефире получается очень вкусным и нежным.

Пирог с абрикосами на кефире: ингредиенты

Пирог с абрикосами на кефире

  1. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  2. Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  4. Растительное масло — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Яйца — 3-4 шт. (три — четыре штуки)
  6. Ванилин — 2 ч. л (две чайные ложки)
  7. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  8. Ягоды или фрукты — 500 гр. (пятьсот грамм)

Рецепт приготовления:

  • Влейте в глубокую миску кефир, добавьте яйца сахар и ванилин, вбейте яйца, тщательно перемешайте и всыпьте муку.
  • Затем добавьте разрыхлитель и влейте растительное масло, тесто хорошо перемешайте венчиком.
  • Разъёмную форму для выпечки застелите пергаментной бумагой и влейте половину теста.
  • Половинки вымытых абрикосов уложите поверх теста.
  • Сверху вылейте вторую половину теста, выложите ещё 6 половинок абрикосов и слегка присыпьте сахаром.
  • Выпекайте пирог в течение 50 минут при 180 градусах.

Пирог с абрикосами на кефире — нежный и вкусный.

Пирог с абрикосами на кефире. Пеку его на даче по рецепту цыганки Галины 2

Пеките на здоровье!

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