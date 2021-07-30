Консервированная дыня. Вкус как у ананасов

Консервированная дыня получается безумно вкусной и нежной. Заготовьте её на зиму и наслаждайтесь невероятным вкусом дыни весь год.
Консервированная дыня: ингредиенты
- Большая дыня – 1 шт. (одна штука)
- Лимонная кислота – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сахар – 500 г. (пятьсот грамм)
Способ приготовления:
- Помойте, очистите от семян и кожуры дыню. Нарежьте кусочками примерно по 4 сантиметра.
- Возьмите 5-6 баночек по 0,5 литра и заполните кусочками дыни.
- Для сиропа высыпьте в литровую банку сахар и лимонную кислоту.
- Налейте полную банку воды, размешивайте до полного растворения сахара.
- Вылейте в кастрюлю сироп, доведите до кипения. Разлейте по баночкам и стерилизуйте 10 минут с момента закипания воды.
- Герметично закатайте банки. Переверните верх дном и укутайте в тёплое одеяло. Оставьте на сутки до полного остывания, после переносите в погреб или поставьте в холодильник.
Консервированная дыня вкусная и ароматная.
Приятного аппетита!
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