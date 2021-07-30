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Консервированная дыня. Вкус как у ананасов

Консервированная дыня получается безумно вкусной и нежной. Заготовьте её на зиму и наслаждайтесь невероятным вкусом дыни весь год.

 Консервированная дыня: ингредиенты

Консервированная дыня. Вкус как у ананасов 2

  1. Большая дыня – 1 шт. (одна штука)
  2. Лимонная кислота – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  3. Сахар – 500 г. (пятьсот грамм)

Способ приготовления:

  • Помойте, очистите от семян и кожуры дыню. Нарежьте кусочками примерно по 4 сантиметра.
  • Возьмите 5-6 баночек по 0,5 литра и заполните кусочками дыни.
  • Для сиропа высыпьте в литровую банку сахар и лимонную кислоту.
  • Налейте полную банку воды, размешивайте до полного растворения сахара.
  • Вылейте в кастрюлю сироп, доведите до кипения. Разлейте по баночкам и стерилизуйте 10 минут с момента закипания воды.
  • Герметично закатайте банки. Переверните верх дном и укутайте в тёплое одеяло. Оставьте на сутки до полного остывания, после переносите в погреб или поставьте в холодильник.

Консервированная дыня вкусная и ароматная.

Консервированная дыня

 

Приятного аппетита!

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