Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль. Исчезает первой с тарелок

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль получается очень вкусной. Такая закуска надолго не задержится на столе.

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль: ингредиенты

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль. Исчезает первой с тарелок 2

  1. Сладкий перец – 1 кг. (один килограмм)
  2. Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
  3. Зелень – пучок
  4. Чеснок – 1 г. (одна головка)

Маринад:

  1. Вода – 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
  2. Сахар – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  3. Уксус 70% — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Промойте и просушите овощи и зелень.
  • Удаляя семена и плодоножки нарежьте на 4 дольки сладкий перец.
  • Растительным маслом смажьте противень и выложите дольки перца. Запекайте до румяности при 180 градусах.
  • Колечками по 1 см нарежьте баклажаны и обжарьте до румяности на растительном масле.
  • Порубите чеснок и зелень.
  • Слоями в ёмкость выложите баклажаны, зелень и перец, смешанные с чесноком.
  • Все ингредиенты кроме уксуса соедините и доведите до кипения, кипятите 2 минуты, влейте уксус, снимите с плиты и остудите и залейте овощи.

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль — пикантная и невероятно вкусная.

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль

 

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх