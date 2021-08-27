Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль. Исчезает первой с тарелок

Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль получается очень вкусной. Такая закуска надолго не задержится на столе.
Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль: ингредиенты
- Сладкий перец – 1 кг. (один килограмм)
- Баклажаны – 1 кг. (один килограмм)
- Зелень – пучок
- Чеснок – 1 г. (одна головка)
Маринад:
- Вода – 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
- Сахар – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Уксус 70% — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
Пошаговое приготовление:
- Промойте и просушите овощи и зелень.
- Удаляя семена и плодоножки нарежьте на 4 дольки сладкий перец.
- Растительным маслом смажьте противень и выложите дольки перца. Запекайте до румяности при 180 градусах.
- Колечками по 1 см нарежьте баклажаны и обжарьте до румяности на растительном масле.
- Порубите чеснок и зелень.
- Слоями в ёмкость выложите баклажаны, зелень и перец, смешанные с чесноком.
- Все ингредиенты кроме уксуса соедините и доведите до кипения, кипятите 2 минуты, влейте уксус, снимите с плиты и остудите и залейте овощи.
Закуска из маринованных баклажанов и перцев-гриль — пикантная и невероятно вкусная.
Готовьте на здоровье!
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