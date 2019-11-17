Быстро и сытно. Зачем возиться с пиццей, если можно приготовить вот такие аппетитные смаженки?

Для начинки:

колбаса 50 г

майонез 1 ½ ст. л.

яйца куриные 1 шт.

кетчуп томатный 2 ч. л.

Для теста:

мука 1 ½ стакана

вода ½ стакана

дрожжи сухие ½ ч. л.

сахар 1 ч. л.

соль 1 щепотка

растительное масло 1 ч. л.

Приготовление:

Соедините воду с сахаром, солью и половиной муки с дрожжами. Перемешайте и оставьте в теплом месте.

Добавьте в опару остальную муку и замесите тесто сначала ложкой, а затем смазанными маслом руками.

Укройте посуду с тестом и оставьте его на подъем в теплом непродуваемом месте. После первого подъема обомните тесто и дайте ему подняться второй раз.

Для заливки перемешайте майонез с яйцом.

Смаженки пекутся или на противне, или в подходящих формах. Разделите тесто на заготовки. Сформируйте из каждого куска дрожжевого теста лепешку, уложите ее на смазанный противень или в смазанную форму. Сделайте углубление под начинку, намажьте кетчупом.

Добавьте нарезанную соломкой или кубиком колбаску.

Полейте заливкой и запекайте в разогретой духовке при 200°С 15-20 минут.

Приятного аппетита!!!