Почему хозяйкам не нужно намывать окна по пятнадцать раз

Всем хозяйкам прекрасно знакомы процедуры мойки окон: несколько раз в год, приходится вымывать стекла до блеска и это сопряжено с массой этапов. Сначала моем просто тряпкой, чтобы убрать грязь, потом специальным средством и в самом конце, еще и насухо вытираем бумагой или газетой, чтобы удалить разводы.

Неудобств еще и доставляет такой момент, как высота, что особенно актуально для тех, кто проживаем в многоквартирном доме и есть риск выпасть из окна, когда пытаешься вымыть их снаружи.

Но не смотря на все трудности, приходится аккуратно и осторожно заниматься мойкой окон.

Делюсь с вами рецептом средства, благодаря которому, мыть окна не придется часто, стекла будут сверкать от чистоты и блестеть без разводов.

Средство для чистоты окон:

кондиционер для белья, 1 колпачок;

вода теплая, 0.5 стакана;

глицерин, 1 ст.л;

инструменты для мытья.

Разводим в воде кондиционер и глицерин до однородного состояния. Оставляем раствор на 15 минут и перемешиваем периодически.

За это время моем стекла и вытираем их насухо.

Берем щетку для мойки окон, капаем средство на нее и натираем стекла с двух сторон. Для облегчения труда можно воспользоваться магнитными щетками, которые продают в любом магазине, хозяйственном отделе.

Это средство при высыхании образует защитный слой на стекле, который не дает оседать пыли и грязи, не образуются разводы от дождей.

Судя по отзывам, такой защиты хватает на год.