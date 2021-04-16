Картофельно Мясные Шарики, запеченные с чесноком

Сегодня мы готовим картофельно мясные шарики. Хотите из недорогих и простых продуктов быстро приготовить что-нибудь вкусненькое. Тогда этот рецепт для вас!
Мясные шарики получаются румяными и сочными, а картофельные – с нежной начинкой и вкуснейшей корочкой.
Картофельно мясные шарики: Ингредиенты
Для мясных шариков:
- четыреста грамм свиного фарша
- одно яйцо
- шестьдесят грамм панировочных сухарей
- по вкусу соли и черного перца
Для картофельных шариков:
- пять средних клубня картофеля
- тридцать грамм сливочного масло
- одно небольшое яйцо
- по вкусу соль, черный перец
- свежий тимьян или розмарин по вкусу
- девяноста грамм сыра
- десять зубчиков чеснока
- растительное масло
Приготовление мясных шариков:
Мясной фарш выложить в глубокую миску.
Репчатый лук помыть, просушить полотенцем, мелко нарубить и выложить в фарш.
В ту же миску добавить панировочные сухари, черный перец и соль. Разбить яйцо и все хорошенько перемешать.
Из перемешанной массы начать формировать крупные шарики и выкладывать их на поднос.
Приготовление картофельных шариков:
- Картофель почистить помыть и залить кипятком. Поставить на огонь и варить до готовности.
- Затем извлечь картофель из воды и хорошенько размять картофелемялкой, добавляя немного картофельной воды, до получения однородной массы. Выложить пюре в глубокую миску.
- В горячее картофельное пюре добавить сливочное масло, соль, черный перец и все хорошенько перемешать.
- Когда масло растает, разбить яйцо. Все взбить вилкой.
- Сыр нарезать кубиками. Количество кубиков должно быть приблизительно равно предполагаемому количеству шариков.
- Взять столовую ложку с горкой картофельного пюре, раскатать его, положить внутрь сыр и сформировать шарик. Шарик по размеру должен соответствовать мясному. Таким образом готовим все картофельные шарики.
- Смазать стеклянную огнеупорную форму растительным маслом.
- Выложить, чередуя, картофельные и мясные шарики. Сверху также смазать растительным маслом, для того, чтобы при запекании получить красивую корочку.
- Между шариками разложить зубчики чеснока. Сверху положить веточки розмарина или тимьяна.
Разогреть духовку до 200°С и выпекать шарики три четверти часа.
- Готовые шарики выложить на большую плоскую тарелку и хорошо бы подать с каким-нибудь салатом.Мы можем вам порекомендовать капустный салат.
Все, зовите своих домочадцев и приятного всем аппетита!
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