Картофельно Мясные Шарики, запеченные с чесноком

Сегодня мы готовим картофельно мясные шарики. Хотите из недорогих и простых продуктов быстро приготовить что-нибудь вкусненькое. Тогда этот рецепт для вас!

Мясные шарики получаются румяными и сочными, а картофельные – с нежной начинкой и вкуснейшей корочкой.

Картофельно мясные шарики: Ингредиенты

Для мясных шариков:

четыреста грамм свиного фарша

одно яйцо

шестьдесят грамм панировочных сухарей

по вкусу соли и черного перца

Для картофельных шариков:

пять средних клубня картофеля

тридцать грамм сливочного масло

одно небольшое яйцо

по вкусу соль, черный перец

свежий тимьян или розмарин по вкусу

девяноста грамм сыра

десять зубчиков чеснока

растительное масло

Приготовление мясных шариков:

Мясной фарш выложить в глубокую миску.

Репчатый лук помыть, просушить полотенцем, мелко нарубить и выложить в фарш.

В ту же миску добавить панировочные сухари, черный перец и соль. Разбить яйцо и все хорошенько перемешать.

Из перемешанной массы начать формировать крупные шарики и выкладывать их на поднос.

Приготовление картофельных шариков:

Картофель почистить помыть и залить кипятком. Поставить на огонь и варить до готовности.

Затем извлечь картофель из воды и хорошенько размять картофелемялкой, добавляя немного картофельной воды, до получения однородной массы. Выложить пюре в глубокую миску.

Выложить пюре в глубокую миску. В горячее картофельное пюре добавить сливочное масло, соль, черный перец и все хорошенько перемешать.

Когда масло растает, разбить яйцо. Все взбить вилкой.

Сыр нарезать кубиками. Количество кубиков должно быть приблизительно равно предполагаемому количеству шариков.

Взять столовую ложку с горкой картофельного пюре, раскатать его, положить внутрь сыр и сформировать шарик. Шарик по размеру должен соответствовать мясному. Таким образом готовим все картофельные шарики.

Смазать стеклянную огнеупорную форму растительным маслом.

Выложить, чередуя, картофельные и мясные шарики. Сверху также смазать растительным маслом, для того, чтобы при запекании получить красивую корочку.

Между шариками разложить зубчики чеснока. Сверху положить веточки розмарина или тимьяна.

Разогреть духовку до 200°С и выпекать шарики три четверти часа.

Готовые шарики выложить на большую плоскую тарелку и хорошо бы подать с каким-нибудь салатом.Мы можем вам порекомендовать капустный салат.

Все, зовите своих домочадцев и приятного всем аппетита!