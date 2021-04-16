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Картофельно Мясные Шарики, запеченные с чесноком

Сегодня мы готовим картофельно мясные шарики. Хотите из недорогих и простых продуктов быстро приготовить что-нибудь вкусненькое. Тогда этот рецепт для вас!

Мясные шарики получаются румяными и сочными, а картофельные – с нежной начинкой и вкуснейшей корочкой.

Картофельно мясные шарики: Ингредиенты

Картофельно Мясные Шарики, запеченные с чесноком 10

Для мясных шариков:

  • четыреста грамм свиного фарша
  • одно яйцо
  • шестьдесят грамм панировочных сухарей
  • по вкусу соли и черного перца

Для картофельных шариков:

  • пять средних клубня картофеля
  • тридцать грамм сливочного масло
  • одно небольшое яйцо
  • по вкусу соль, черный перец
  • свежий тимьян или розмарин по вкусу
  • девяноста грамм сыра
  • десять зубчиков чеснока
  • растительное масло

Приготовление мясных шариков:

Мясной фарш выложить в глубокую миску.

Репчатый лук помыть, просушить полотенцем, мелко нарубить и выложить в фарш.

В ту же миску добавить панировочные сухари, черный перец и соль. Разбить яйцо и все хорошенько перемешать.

Из перемешанной массы начать формировать крупные шарики и выкладывать их на поднос.

Картофельно Мясные Шарики, запеченные с чесноком 11

Приготовление картофельных шариков:

  • Картофель почистить помыть и залить кипятком. Поставить на огонь и варить до готовности.
  • Затем извлечь картофель из воды и хорошенько размять картофелемялкой, добавляя немного картофельной воды, до получения однородной массы.
    Выложить пюре в глубокую миску.
  • В горячее картофельное пюре добавить сливочное масло, соль, черный перец и все хорошенько перемешать.
  • Когда масло растает, разбить яйцо. Все взбить вилкой.
  • Сыр нарезать кубиками. Количество кубиков должно быть приблизительно равно предполагаемому количеству шариков.
  • Взять столовую ложку с горкой картофельного пюре, раскатать его, положить внутрь сыр и сформировать шарик. Шарик по размеру должен соответствовать мясному. Таким образом готовим все картофельные шарики.
  • Смазать стеклянную огнеупорную форму растительным маслом.
  • Выложить, чередуя, картофельные и мясные шарики. Сверху также смазать растительным маслом, для того, чтобы при запекании получить красивую корочку.
  • Между шариками разложить зубчики чеснока. Сверху положить веточки розмарина или тимьяна.
    Разогреть духовку до 200°С и выпекать шарики три четверти часа.

Картофельно Мясные Шарики, запеченные с чесноком 12

  • Готовые шарики выложить на большую плоскую тарелку и хорошо бы подать с каким-нибудь салатом.Мы можем вам порекомендовать капустный салат.

Все, зовите своих домочадцев и приятного всем аппетита!

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