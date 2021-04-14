Жемчужины в банке. Беру два литра кефира и лакомство готово!

Жемчужины в банке очень ароматная и нежная закуска, которую очень просто приготовить.

Жемчужины в банке: ингредиенты

Растительное масло — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров) Кефир — 2 л. (два литра) соль приправы, чеснок, базилик — 2 ч. л (две чайные ложки)

Рецепт приготовления:

Возьмите две литровых пачки кефира жирностью 3,2 %. Кефир нужно отправьте в морозильную камеру до полной заморозки. Можно оставить на всю ночь, или на несколько дней.

Упаковку снимите, а замёрзший кефир кладите на сложенную в несколько раз марлю в сито. При таянии будет стекать сыворотка.

После того, как вся сыворотка стечёт а масса разморозится, возьмите чайную ложечку и с её помощью сформируйте шарики размером как грецкий орех или немного больше.

Совет: творожную массу нужно посолить по вкусу. А в случае если масса получилась слишком сухой, добавьте в неё немного сыворотки.

В сухую и чистую миску налейте немного растительного масла, затем насыпьте свои любимые специи, ароматные травы и сухой чеснок.

В миску с маслом аккуратно уложите творожные шарики, закройте крышкой и поставьте на несколько часов в холодильник, чтобы шарики пропитались ароматами и вкусами приправ.

Закуска Жемчужины в банке — готова!

Приятного аппетита!