Тающая закуска из куриной грудки. Нежнее нежного: интересный и аппетитный рецепт!

Куриное мясо в медовой заправке получается очень сочным и нежным, такая закуска прекрасно подходит к разным гарнирам. Я готовлю такое мясо даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 4 шт;
- сок половины лимона;
- цедра лимона, 1 ч.л;
- меда, 1 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- масло растительное, 2 ст.л;
- мука, 3 ст.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем, режем тонкими полосками и складываем в пакет.
Трем цедру лимона и выдавливаем сок. Это по вкусу, но лимон придает приятных и пряных ноток мясу.
Добавляем в мясо вместе с медом и яйцами, растительным маслом, мукой.
Закрываем пакет и хорошо встряхиваем несколько раз, чтобы панировка со специями хорошо обволокла мясные полочки.
Оставляем так мариноваться на 30 – 60 минут.
Совет: на этом этапе пакет можно отправить в морозильную камеру и по мере надобности, будете вынимать и обжаривать.
Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем по 1 минуте с каждой стороны мясо.
Можно запечь в духовке в течение 10 – 15 минут при 180 градусах в форме.
Продаю такие полоски с разными домашними соусами, но естественный вкус вам понравится больше, чем с добавками. Мясо просто роскошное и очень нежное.
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