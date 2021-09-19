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Тающая закуска из куриной грудки. Нежнее нежного: интересный и аппетитный рецепт!

Куриное мясо в медовой заправке получается очень сочным и нежным, такая закуска прекрасно подходит к разным гарнирам. Я готовлю такое мясо даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 4 шт;
  • сок половины лимона;
  • цедра лимона, 1 ч.л;
  • меда, 1 ст.л;
  • яйца, 2 шт;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • мука, 3 ст.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем, режем тонкими полосками и складываем в пакет.

Трем цедру лимона и выдавливаем сок. Это по вкусу, но лимон придает приятных и пряных ноток мясу.

Добавляем в мясо вместе с медом и яйцами, растительным маслом, мукой.

Тающая закуска из куриной грудки. Нежнее нежного: интересный и аппетитный рецепт!

Закрываем пакет и хорошо встряхиваем несколько раз, чтобы панировка со специями хорошо обволокла мясные полочки.

Оставляем так мариноваться на 30 – 60 минут.

Совет: на этом этапе пакет можно отправить в морозильную камеру и по мере надобности, будете вынимать и обжаривать.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем по 1 минуте с каждой стороны мясо.

Можно запечь в духовке в течение 10 – 15 минут при 180 градусах в форме.

Тающая закуска из куриной грудки. Нежнее нежного: интересный и аппетитный рецепт!

Продаю такие полоски с разными домашними соусами, но естественный вкус        вам понравится больше, чем с добавками. Мясо просто роскошное и очень нежное.

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