Тающая закуска из куриной грудки. Нежнее нежного: интересный и аппетитный рецепт!

Куриное мясо в медовой заправке получается очень сочным и нежным, такая закуска прекрасно подходит к разным гарнирам. Я готовлю такое мясо даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 4 шт;

сок половины лимона;

цедра лимона, 1 ч.л;

меда, 1 ст.л;

яйца, 2 шт;

масло растительное, 2 ст.л;

мука, 3 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем, режем тонкими полосками и складываем в пакет.

Трем цедру лимона и выдавливаем сок. Это по вкусу, но лимон придает приятных и пряных ноток мясу.

Добавляем в мясо вместе с медом и яйцами, растительным маслом, мукой.

Закрываем пакет и хорошо встряхиваем несколько раз, чтобы панировка со специями хорошо обволокла мясные полочки.

Оставляем так мариноваться на 30 – 60 минут.

Совет: на этом этапе пакет можно отправить в морозильную камеру и по мере надобности, будете вынимать и обжаривать.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем по 1 минуте с каждой стороны мясо.

Можно запечь в духовке в течение 10 – 15 минут при 180 градусах в форме.