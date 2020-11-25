Свиные ушки: праздничная горячая закуска на стол

Свиные ушки – праздничное блюдо! Вкусно – не то слово! Это деликатес, который придется всем по душе!
Свиные ушки: ингредиенты
- Пол ч. ложки – горчицы
- 400 (четыреста) гр – свиных ушек
- 2 (два) зубчика – чеснока
- Пол ст. ложки – соли
- Черный молотый перец по вкусу
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- 3 ( три) ст. ложки – майонеза
- 3 (три) ст. ложки – кетчупа
Свиные ушки: рецепт
- Ушки хорошо промойте под проточной водой. Почистите и замочите в обычной воде на несколько часов. После чего еще раз промойте
- Потом один час варите их в подсоленной воде
- Займемся соусом. Выложите в посуду кетчуп, потом майонез. Измельченный чеснок и горчицу. Поперчите и перемешайте
- Одно ухо смажьте растительным маслом. Второе ухо смажьте соусом и запекайте в предварительно разогретой духовке до 250 градусов 12 минут
Свиные ушки готовы: Видео
По истине невероятно вкусное блюдо! Обязательно разочек приготовьте, потом уже остановиться не сможете.
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