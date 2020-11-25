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Свиные ушки: праздничная горячая закуска на стол

Свиные ушки – праздничное блюдо! Вкусно – не то слово! Это деликатес, который придется всем по душе!

Свиные ушки: ингредиенты

Свиные ушки

  1. Пол ч. ложки – горчицы
  2. 400 (четыреста) гр – свиных ушек
  3. 2 (два) зубчика – чеснока
  4. Пол ст. ложки – соли
  5. Черный молотый перец по вкусу
  6. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  7. 3 ( три) ст. ложки – майонеза
  8. 3 (три) ст. ложки – кетчупа

Свиные ушки: рецепт

Свиные ушки

  • Ушки хорошо промойте под проточной водой. Почистите и замочите в обычной воде на несколько часов. После чего еще раз промойте
  • Потом один час варите их в подсоленной воде
  • Займемся соусом. Выложите в посуду кетчуп, потом майонез. Измельченный чеснок и горчицу. Поперчите и перемешайте
  • Одно ухо смажьте растительным маслом. Второе ухо смажьте соусом и запекайте в предварительно разогретой духовке до 250 градусов 12 минут

Свиные ушки готовы: Видео

По истине невероятно вкусное блюдо! Обязательно разочек приготовьте, потом уже остановиться не сможете.

Свиные ушки

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