Свиные ушки: праздничная горячая закуска на стол

Свиные ушки – праздничное блюдо! Вкусно – не то слово! Это деликатес, который придется всем по душе!

Свиные ушки: ингредиенты

Пол ч. ложки – горчицы 400 (четыреста) гр – свиных ушек 2 (два) зубчика – чеснока Пол ст. ложки – соли Черный молотый перец по вкусу 2 (две) ст. ложки – растительного масла 3 ( три) ст. ложки – майонеза 3 (три) ст. ложки – кетчупа

Свиные ушки: рецепт

Ушки хорошо промойте под проточной водой. Почистите и замочите в обычной воде на несколько часов. После чего еще раз промойте

Потом один час варите их в подсоленной воде

Займемся соусом. Выложите в посуду кетчуп, потом майонез. Измельченный чеснок и горчицу. Поперчите и перемешайте

Одно ухо смажьте растительным маслом. Второе ухо смажьте соусом и запекайте в предварительно разогретой духовке до 250 градусов 12 минут

Свиные ушки готовы: Видео

По истине невероятно вкусное блюдо! Обязательно разочек приготовьте, потом уже остановиться не сможете.