Минтай теперь готовлю только так. Рыба, которая сводит с ума всех, кто ее пробовал

Минтай не всем нравится. Но если вы попробуете этот рецепт, вам точно понравится, и вы включите его в меню питания своей семьи. Особый вкус получается благодаря нежному соусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 2 шт;

майонез и сметана по 2 ст.л;

чеснок 3 зубчика;

специи для рыбы, соль, перец;

вода, 180 мл.

Процесс приготовления

Специи берите любые в достаточном количестве и солите продукт по своему вкусу.

Рыбу промываем, удаляем плавники, хвосты, внутренности, режем порционными кусками

Обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Чеснок пропускаем через пресс.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до мягкости.

На лук выкладываем рыбу.

Смешиваем майонез со сметаной, водой, солью, специями.

Заливаем соусом рыбу, накрываем крышкой и когда масса закипит, уменьшаем огонь до минимума и тушим в течение 30 минут, чтобы соус стал густым.