Минтай теперь готовлю только так. Рыба, которая сводит с ума всех, кто ее пробовал

Минтай не всем нравится. Но если вы попробуете этот рецепт, вам точно понравится, и вы включите его в меню питания своей семьи. Особый вкус получается благодаря нежному соусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 2 шт;
- майонез и сметана по 2 ст.л;
- чеснок 3 зубчика;
- специи для рыбы, соль, перец;
- вода, 180 мл.
Процесс приготовления
Специи берите любые в достаточном количестве и солите продукт по своему вкусу.
Рыбу промываем, удаляем плавники, хвосты, внутренности, режем порционными кусками
Обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до золотистости.
Чеснок пропускаем через пресс.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до мягкости.
На лук выкладываем рыбу.
Смешиваем майонез со сметаной, водой, солью, специями.
Заливаем соусом рыбу, накрываем крышкой и когда масса закипит, уменьшаем огонь до минимума и тушим в течение 30 минут, чтобы соус стал густым.
Отлично сочетать такую рыбу с отварной или запеченной молодой картошкой, добавьте еще салаты из свежих овощей и получается вкусный и полезный ужин.
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