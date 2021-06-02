Скатерть-Самобранка

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Минтай теперь готовлю только так. Рыба, которая сводит с ума всех, кто ее пробовал

Минтай не всем нравится. Но если вы попробуете этот рецепт, вам точно понравится, и вы включите его в меню питания своей семьи. Особый вкус получается благодаря нежному соусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 2 шт;
  • майонез и сметана по 2 ст.л;
  • чеснок 3 зубчика;
  • специи для рыбы, соль, перец;
  • вода, 180 мл.

Процесс приготовления

Специи берите любые в достаточном количестве и солите продукт по своему вкусу.

Рыбу промываем, удаляем плавники, хвосты, внутренности, режем порционными кусками

Обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле до золотистости.

Чеснок пропускаем через пресс.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем до мягкости.

На лук выкладываем рыбу.

Смешиваем майонез со сметаной, водой, солью, специями.

Заливаем соусом рыбу, накрываем крышкой и когда масса закипит, уменьшаем огонь до минимума и тушим в течение 30 минут, чтобы соус стал густым.

Минтай теперь готовлю только так. Рыба, которая сводит с ума всех, кто ее пробовал

Отлично сочетать такую рыбу с отварной или запеченной молодой картошкой, добавьте еще салаты из свежих овощей и получается вкусный и полезный ужин.

Минтай теперь готовлю только так. Рыба, которая сводит с ума всех, кто ее пробовал

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