Бастурма куриная грудка в домашних условиях: как приготовить вяленое мясо курицы дома

Бастурма куриная грудка в домашних условиях! Сегодня мы приготовим бастурма из куриной грудки в домашних условиях, иначе говоря — вяленое мясо курицы, которая является обязательным украшением армянских праздничных столов.
Действительно, очень легко приготовить бастурму, просто нужно в правильной последовательности, терпеливо осуществить представленные нами шаги.
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Бастурма куриная грудка в домашних условиях: ингредиенты
- Куриная грудка -1,5 кг
- Соль-морская соль бренда Дельтасаль
- Мука — 1 столовая ложка
- Тмин -12 столовых ложек
- Красный сладкий перец — 6 столовых ложек
- Сухая аджига — 1 столовая ложка
- Перец чили острый-1 чайная ложка
- Черный перец — 1 чайная ложка
- Чеснок — 1 или 2 больших зубца
Бастурма куриная грудка в домашних условиях: способ приготовления
- Под проточной водой хорошо промываем куриную грудку, старайтесь брать без костей, обязательно свежее и как можно большие куски, кстати, грудка индейки тоже идеально подходит для капчения как бастурма
- После промывки её нужно разделить на удобные, по возможности крупные куски, которые в дальнейшем будет легко красиво разрезать в долки
- Если на мясе есть жилы или жир, их желательно удалить
- Бастурма — это специально разработанное, сушёное и сжатое мясо
- Кухонными бамбуковыми палочками каждый кусок прокалываем из нескольких мест, чтобы мясо хорошо впитывало ингредиенты
- Теперь пришло время класть её в соль, так как куриная грудка нежная, крупную соль на этот раз я не возьму
- В тару высыпаем соль и кладём на неё куриную грудку, снова обильно посыпаем солью и стараемся все куски поместить в эту тару
- Ни один кончик мяса не должен выступать из-под соли, мы полностью покрываем курицу, нужно закрыть крышкой и отправляем в холодильник на 3 дня, за это время соль полностью сделает свое дело
- Из холодильника достанем через три дня, можно использовать и холодный погреб. Посмотрите, такой цвет должна приобрести бастурма через 3 дня, достаточно жёсткая, это нормально
- Нужно хорошо промыть куриную грудку под проточной водой, чтобы полностью избавиться от соли
- После промывки нужно хорошо высушить куски мяса кухонными салфетками, насколько это возможно, отжимая воду, если есть лишние куски жира, их нужно удалить
- Нам понадобится кухонная нить для изготовления подвесок
- Наша кухонная бамбуковая палочка снова нам понадобится, нужно проколоть палочкой с узкого края каждого куска
- С помощью бамбукового стержня мы с лёгкостью нанизываем на нить и завязываем узелок, вот за эту нить повесим нашу бастурму
- Тоже самое мы проделываем с остальными кусками
- После того, как все узлы завязаны, каждый кусок в отдельности обернуть в кулинарные салфетки, чтобы они впитали всю выделенную воду
- Все куски завернув кухонным палатенцемили в кулинарные салфетки, размещаем удобную тару и сверху накрываем плоскостью, нагрузив её тяжёлыми предметами: гири, наполненные водой, трёхлитровые банки, кастрюля с водой, всё, что у вас есть на вашей кухне, главное, чтобы было тяжёло
- Нужно подвергнуть хорошей прессовке и на два дня оставить в кладовке или холодильнике
- Через 2 дня достаём, убираем плоскость и разворачиваем салфетку, уже видим готовый спрессованный полуфабрикат
- Мы должны повесить их в погребе или хотя бы на кухне, не обязательно в холодном месте, они не испортятся даже в тёплой комнате
- В одном из холодных уголков дома повесим на 3 дня, чтобы полностью высохли
- Через 3 дня вот так выглядят наши куски, они полностью высохли, в некоторых местах выдавилась лишняя соль, это нормально, теперь мы должны приготовить вкусный тмин, которым и намажем нашу бастурму
- Представьте себе, как приятно будет с гордостью объявить гостям, что они отведают бастурму, приготовленную собственными руками
- А для приготовления корки тмина мы припорошим 1 столовую ложку муки, чтобы пюре быстро высохло, не употребляйте слишком много муки, в противном случае корка тмина потрескается
- Берём 12 ложек сухого тмина
- 6 столовых ложек красного сладкого перца, вы также можете добавить 1 столовую ложку пряного красного перца
- 1 чайную ложку чили острого перца, а также можно добавить сухую аджигу, ето грузинская приправа
- 1 чайную ложку черного молотого острого перца
- Тёплую воду комнатной температуры нужно залить до предусмотренного размера в 200 грамм, но следует ориентироваться на пюре с густотой сметаны, если будет гуще, не намажется, а если будет жиже, то будет сочиться
- В процессе отжимаем один или два зубца чеснока, чеснок не должен быть заметным в корке
- Продолжаем регулярно добавлять воду в пюре, чтобы получить вот такой густоты
- Каждый кусочек нужно равномерно обволакивать этим пюре, чем вкуснее приготовьте пюре, тем вкуснее получится корка тмина и вся бастурма, можно добавить некоторые любимые ингредиенты к этому составу, например некоторые хозяйки добавляют тмин, чабёр
- Вы можете намочить руку водой или растительным маслом и заровнять верхний слой бастурмы для придания красивого блеска и гладкости
- После нанесения тминовой корки, снова повесить на 1-2 дня, чтобы все высохло
- Если вы корку сделали слишком толстой, то может потребоваться 3 дня, но если потрогали руками и почувствовали, что бастурма сухая, значит уже готова, мы срезаем нитки, у бастурмы должна быть такая сухая кожура
- Просто восхишение, ну прям невозможно не ахнуть от восторга, ссобственными руками такую роскошь получить, да к тому же из самых простых ингредиентов
- Остальные куски, которые вы не сразу будете употреблять, можно завернуть в герметичную пищевую плёнку и хранить в холодильнике около месяца при максимально низкой температуре
- Ну что же, в этой простой последовательности и с лёгкостью вы тоже можете приготовить и наслаждаться.
По такому простому рецепту мы готовим на нашем канале также буженину из свинины, говядины, рулет из куриной грудки, ссылки на которые я оставлю под видео.
Бастурма куриная грудка в домашних условиях: видео
Бастурма куриная грудка в домашних условиях: готов
Всем приятного аппетита!
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