Бастурма куриная грудка в домашних условиях: как приготовить вяленое мясо курицы дома

Бастурма куриная грудка в домашних условиях! Сегодня мы приготовим бастурма из куриной грудки в домашних условиях, иначе говоря — вяленое мясо курицы, которая является обязательным украшением армянских праздничных столов.

Действительно, очень легко приготовить бастурму, просто нужно в правильной последовательности, терпеливо осуществить представленные нами шаги.

А прежде, чем начать готовить, подпишитесь на наш канал, чтобы не упустить наши очень вкусные и интересные рецепты.

Бастурма куриная грудка в домашних условиях: ингредиенты

Куриная грудка -1,5 кг

Соль-морская соль бренда Дельтасаль

Мука — 1 столовая ложка

Тмин -12 столовых ложек

Красный сладкий перец — 6 столовых ложек

Сухая аджига — 1 столовая ложка

Перец чили острый-1 чайная ложка

Черный перец — 1 чайная ложка

Чеснок — 1 или 2 больших зубца

Бастурма куриная грудка в домашних условиях: способ приготовления

Под проточной водой хорошо промываем куриную грудку, старайтесь брать без костей, обязательно свежее и как можно большие куски, кстати, грудка индейки тоже идеально подходит для капчения как бастурма

После промывки её нужно разделить на удобные, по возможности крупные куски, которые в дальнейшем будет легко красиво разрезать в долки

Если на мясе есть жилы или жир, их желательно удалить

Бастурма — это специально разработанное, сушёное и сжатое мясо

Кухонными бамбуковыми палочками каждый кусок прокалываем из нескольких мест, чтобы мясо хорошо впитывало ингредиенты

Теперь пришло время класть её в соль, так как куриная грудка нежная, крупную соль на этот раз я не возьму

В тару высыпаем соль и кладём на неё куриную грудку, снова обильно посыпаем солью и стараемся все куски поместить в эту тару

Ни один кончик мяса не должен выступать из-под соли, мы полностью покрываем курицу, нужно закрыть крышкой и отправляем в холодильник на 3 дня, за это время соль полностью сделает свое дело

Из холодильника достанем через три дня, можно использовать и холодный погреб. Посмотрите, такой цвет должна приобрести бастурма через 3 дня, достаточно жёсткая, это нормально

Нужно хорошо промыть куриную грудку под проточной водой, чтобы полностью избавиться от соли

После промывки нужно хорошо высушить куски мяса кухонными салфетками, насколько это возможно, отжимая воду, если есть лишние куски жира, их нужно удалить

Нам понадобится кухонная нить для изготовления подвесок

Наша кухонная бамбуковая палочка снова нам понадобится, нужно проколоть палочкой с узкого края каждого куска

С помощью бамбукового стержня мы с лёгкостью нанизываем на нить и завязываем узелок, вот за эту нить повесим нашу бастурму

Тоже самое мы проделываем с остальными кусками

После того, как все узлы завязаны, каждый кусок в отдельности обернуть в кулинарные салфетки, чтобы они впитали всю выделенную воду

Все куски завернув кухонным палатенцемили в кулинарные салфетки, размещаем удобную тару и сверху накрываем плоскостью, нагрузив её тяжёлыми предметами: гири, наполненные водой, трёхлитровые банки, кастрюля с водой, всё, что у вас есть на вашей кухне, главное, чтобы было тяжёло

Нужно подвергнуть хорошей прессовке и на два дня оставить в кладовке или холодильнике

Через 2 дня достаём, убираем плоскость и разворачиваем салфетку, уже видим готовый спрессованный полуфабрикат

Мы должны повесить их в погребе или хотя бы на кухне, не обязательно в холодном месте, они не испортятся даже в тёплой комнате

В одном из холодных уголков дома повесим на 3 дня, чтобы полностью высохли

Через 3 дня вот так выглядят наши куски, они полностью высохли, в некоторых местах выдавилась лишняя соль, это нормально, теперь мы должны приготовить вкусный тмин, которым и намажем нашу бастурму

Представьте себе, как приятно будет с гордостью объявить гостям, что они отведают бастурму, приготовленную собственными руками

А для приготовления корки тмина мы припорошим 1 столовую ложку муки, чтобы пюре быстро высохло, не употребляйте слишком много муки, в противном случае корка тмина потрескается

Берём 12 ложек сухого тмина

6 столовых ложек красного сладкого перца, вы также можете добавить 1 столовую ложку пряного красного перца

1 чайную ложку чили острого перца, а также можно добавить сухую аджигу, ето грузинская приправа

1 чайную ложку черного молотого острого перца

Тёплую воду комнатной температуры нужно залить до предусмотренного размера в 200 грамм, но следует ориентироваться на пюре с густотой сметаны, если будет гуще, не намажется, а если будет жиже, то будет сочиться

В процессе отжимаем один или два зубца чеснока, чеснок не должен быть заметным в корке

Продолжаем регулярно добавлять воду в пюре, чтобы получить вот такой густоты

Каждый кусочек нужно равномерно обволакивать этим пюре, чем вкуснее приготовьте пюре, тем вкуснее получится корка тмина и вся бастурма, можно добавить некоторые любимые ингредиенты к этому составу, например некоторые хозяйки добавляют тмин, чабёр

Вы можете намочить руку водой или растительным маслом и заровнять верхний слой бастурмы для придания красивого блеска и гладкости

После нанесения тминовой корки, снова повесить на 1-2 дня, чтобы все высохло

Если вы корку сделали слишком толстой, то может потребоваться 3 дня, но если потрогали руками и почувствовали, что бастурма сухая, значит уже готова, мы срезаем нитки, у бастурмы должна быть такая сухая кожура

Просто восхишение, ну прям невозможно не ахнуть от восторга, ссобственными руками такую роскошь получить, да к тому же из самых простых ингредиентов

Остальные куски, которые вы не сразу будете употреблять, можно завернуть в герметичную пищевую плёнку и хранить в холодильнике около месяца при максимально низкой температуре

Ну что же, в этой простой последовательности и с лёгкостью вы тоже можете приготовить и наслаждаться.

По такому простому рецепту мы готовим на нашем канале также буженину из свинины, говядины, рулет из куриной грудки, ссылки на которые я оставлю под видео.

Бастурма куриная грудка в домашних условиях: видео

Бастурма куриная грудка в домашних условиях: готов

Всем приятного аппетита!