В такое блюдо не возможно не влюбиться — Филе рыбы под овощной шубой

Ингредиенты:

Филе рыбы

Овощи — морковь, репч. лук, баклажан

Половина лимона

Специи, соль, приправы по вкусу

Сметана — 200-300 г

Приготовление:

Промываем филе рыбы и обсушиваем бумажным полотенцем. Солим и перчим по вкусу, сбрызгиваем соком лимона, посыпаем немного сухим укропом и оставляем так, пока готовим овощную шубу.

Натираем морковь на крупной тёрке, лук нарезаем полукольцами. Баклажаны солим и оставляем на несколько минут, чтобы ушла горечь, затем промываем под водой и нарезаем соломкой.

Обжариваем морковь, затем добавляем лук и потом баклажан. Солим немного, добавляем смесь трав.

Томим на медленном огне овощи до полуготовности. Затем укладываем их на рыбу, заливаем сверху сметаной и запекаем при 200 С в течение 30 минут.

Приятного аппетита!