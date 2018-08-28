В такое блюдо не возможно не влюбиться — Филе рыбы под овощной шубой

Очень сочная, нежная и вкусная!
Филе рыбы
Овощи — морковь, репч. лук, баклажан
Половина лимона
Специи, соль, приправы по вкусу
Сметана — 200-300 г
Приготовление:
Промываем филе рыбы и обсушиваем бумажным полотенцем. Солим и перчим по вкусу, сбрызгиваем соком лимона, посыпаем немного сухим укропом и оставляем так, пока готовим овощную шубу.
Натираем морковь на крупной тёрке, лук нарезаем полукольцами. Баклажаны солим и оставляем на несколько минут, чтобы ушла горечь, затем промываем под водой и нарезаем соломкой.
Обжариваем морковь, затем добавляем лук и потом баклажан. Солим немного, добавляем смесь трав.
Томим на медленном огне овощи до полуготовности. Затем укладываем их на рыбу, заливаем сверху сметаной и запекаем при 200 С в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
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