Самый вкусный и самый правильный рецепт из мяса на майские праздники, да и на Пасху тоже. Мы обязательно будем делать

Мне очень нравится этот маринад для мяса: это самый простой (на мой взгляд), но самый вкусный маринад, и достаточно всего 2-х часов, чтобы мясо замариновалось как следует и получилось изумительно сочным и вкусным.

Думаю, что вы уже догадались, что речь пойдёт о шашлыке. Ведь многие именно на майские праздники начинают выбираться на природу после долгой зимы.

Рецепт действительно очень удачный, и на мой взгляд, заслуживает вашего внимания.

Итак, мясо (обычно шея) режем на порционные куски (размером с куриное яйцо)

Лук режем полукольцами.

Засыпаем лук (немного) солью и как следует мнём его, чтобы начал выделяться сок.

Выкладываем сверху нарезанное мясо, добавляем специи, соль, перец, добавляем растительное масло и перемешиваем.

Накрываем чашу пищевой плёнкой и убираем на 2 часа мариноваться. Можно дольше.

Нанизываем мясо на шампуры и жарим на углях не дольше 15 — 20 минут. Важно не пересушить мясо на углях.

Можно завернуть шашлык на несколько минут в тонкий лаваш, чтобы он, так сказать, дошёл.

Ну и, приятного аппетита!