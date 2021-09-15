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Яблочная запеканка. Невероятно нежный десерт

Яблочная запеканка получается невероятно сочной и ароматной.

Яблочная запеканка: ингредиенты

Яблочная запеканка

  • Яблоки – 1 кг. (один килограмм)
  • Изюм – 50 гр. (пятьдесят грамм)
  • Белое вино – 1 ст. л (одна столовая ложка)
  • Сахар – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  • Лимон – 1 шт. (одна штука)

Для теста:

  • Молоко — 1 л. (один литр)
  • Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  • Сливочное масло – 50 гр. (пятьдесят грамм)
  • Сахар – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  • Пшеничная крупка – 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  • Ванильный ароматизатор – 1 ст. л (одна столовая ложка)
  • Сливки – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  • Соль – ½ ч. л (половина чайной ложки)
  • Корица для украшения

Пошаговое приготовление:

  1. Часть яблок нарежьте на тонкие дольки, залейте белым вином и лимонным соком.
  2. Добавьте сахар и изюм и сахар, перемешайте и отложите в сторону.
  3. Молоко поставьте на огонь, добавьте соль, сливочное масло, сахар, ванильный ароматизатор, пшеничную крупку, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.
  4. Яичные белки отделите от желтков, белки взбейте, к желткам добавьте сливки, перемешайте, соедините с сухими ингредиентами, замесите жидкое тесто.
  5. Тесто смешайте с яблоками, выложите на противень, сверху нарежьте остальную часть яблок.
  6. Выпекайте 40 минут при 170 градусах.
  7. Сверху посыпьте корицей.

Яблочная запеканка. Невероятно нежный десерт 2

Яблочная запеканка: видео

Пеките на здоровье!

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