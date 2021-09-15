Яблочная запеканка. Невероятно нежный десерт

Яблочная запеканка получается невероятно сочной и ароматной.
Яблочная запеканка: ингредиенты
- Яблоки – 1 кг. (один килограмм)
- Изюм – 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Белое вино – 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сахар – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Лимон – 1 шт. (одна штука)
Для теста:
- Молоко — 1 л. (один литр)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло – 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сахар – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Пшеничная крупка – 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Ванильный ароматизатор – 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сливки – 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Соль – ½ ч. л (половина чайной ложки)
- Корица для украшения
Пошаговое приготовление:
- Часть яблок нарежьте на тонкие дольки, залейте белым вином и лимонным соком.
- Добавьте сахар и изюм и сахар, перемешайте и отложите в сторону.
- Молоко поставьте на огонь, добавьте соль, сливочное масло, сахар, ванильный ароматизатор, пшеничную крупку, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.
- Яичные белки отделите от желтков, белки взбейте, к желткам добавьте сливки, перемешайте, соедините с сухими ингредиентами, замесите жидкое тесто.
- Тесто смешайте с яблоками, выложите на противень, сверху нарежьте остальную часть яблок.
- Выпекайте 40 минут при 170 градусах.
- Сверху посыпьте корицей.
Яблочная запеканка: видео
Пеките на здоровье!
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