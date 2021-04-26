Салат Жозефина. Этот рецепт у меня выпросила свекровь

Салат Жозефина своим ярким видом украсит Ваш праздничный стол. Готовьте этот салат почаще и балуйте родных вкусной едой.
Салат Жозефина: ингредиенты
- Куриный окорочок — 1 шт. (одна штука)
- Шампиньоны — 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сыр — 80 г. (восемьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Лук зелёный — один пучок
- Майонез
- Соль, перец
Пошаговое приготовление:
- Можно взять замороженные либо маринованные грибы.
- Сварить окорочок в подсоленной воде с лавровым листом и специями, добавить также душистый перец горошком.
- Яйца отварить.
- Мясо и яйца порезать кубиками.
- Обжарить шампиньоны до испарения жидкости, посолить и поперчить по вкусу.
- Помидоры и сыр порезать кубиками, мелко нарезать лук.
- Все продукты смешать, заправить майонезом и попробовать на вкус. При необходимости досолить.
- Салат можете подавать в обыкновенном салатнике, либо сделать порционный вариант на праздничный стол.
Салат Жозефина лёгкий и приятный на вкус.
Надеемся Вам понравится!
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