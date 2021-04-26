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Салат Жозефина. Этот рецепт у меня выпросила свекровь

Салат Жозефина своим ярким видом украсит Ваш праздничный стол. Готовьте этот салат почаще и балуйте родных вкусной едой.

Салат Жозефина: ингредиенты

Салат Жозефина. Этот рецепт у меня выпросила свекровь 2

  1. Куриный окорочок — 1 шт. (одна штука)
  2. Шампиньоны — 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  3. Сыр — 80 г. (восемьдесят грамм)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Помидор — 1 шт. (одна штука)
  6. Лук зелёный — один пучок
  7. Майонез
  8. Соль, перец

Пошаговое приготовление:

  • Можно взять замороженные либо маринованные грибы.
  • Сварить окорочок в подсоленной воде с лавровым листом и специями, добавить также душистый перец горошком.
  • Яйца отварить.
  • Мясо и яйца порезать кубиками.
  • Обжарить шампиньоны до испарения жидкости, посолить и поперчить по вкусу.
  • Помидоры и сыр порезать кубиками, мелко нарезать лук.
  • Все продукты смешать, заправить майонезом и попробовать на вкус. При необходимости досолить.
  • Салат можете подавать в обыкновенном салатнике, либо сделать порционный вариант на праздничный стол.

Салат Жозефина лёгкий и приятный на вкус.

Салат Жозефина

 

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