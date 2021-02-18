Котлеты с подливкой: получаются очень мягкие и сочные

Котлеты с подливкой! Приготовьте на ужин котлеты с подливкой по нашему рецепту.

Котлеты с подливкой: откуда они

Слово котлета происходит от французского слова, которое в переводе означает ребристый. Сначала это были блюда, приготовленные из куска мяса на кости.

На сегодняшний день понятие котлеты несколько преобразилось. Теперь котлета – это мясное блюдо из фарша или же блюдо схожего приготовления.

Котлеты с подливкой: ингредиенты

Для фарша:

восемьсот грамм мешанного куриного и говяжьего фарша

одна головка лука среднего размера

три зубчика чеснока

столовая ложка сметаны

столовая ложка манной крупы

одно яйцо

половина чайной ложки соли

черный молотый перец — по вкусу

панировочные сухари

Для подливы:

девятьсот миллилитров воды либо бульона

три столовый ложки томатной пасты

три столовые ложки муки

средняя морковь

половина чайной ложки соли

паприка и черный перец – по вкусу

два лавровых листа

Котлеты с подливкой: готовка

Начать надо с подливы:

Лук и морковь почистить, помыть.

Лук мелко порезать.

Морковь натереть на крупной терке.

В сковороду положить сливочное масло и налить растительное, разогреть.

Лук отправить в сковороду и прожарить до полупрозрачности.

Затем в сковороду запустить морковь, жарить вместе с луком в течение минуты.

Затем добавить муки, перемешать и прожарить.

Добавить томатную пасту и залить холодной водой или же готовым мясным бульоном. Хорошо размешать венчиком, во избежание комочков.

Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и паприку. Тушить, периодически перемешивая, на медленном огне приблизительно минут десять.

Готовую подливу перелить в глубокую миску.

Измельчить погружным блендером до получения однородной массы.

А теперь нужно приступить к котлетам:

Лук и чеснок почистить и измельчить блендером.

Фарш положить в глубокую миску и доложить к нему лук и чеснок.

Вбить в ту же миску яйцо, добавить сметану и манную крупу.

Посолить, поперчить и хорошо перемешать руками и немного отбить.

Противень смазать растительным маслом.

Руки смочить в холодной воде и сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.

Духовку разогреть до двухсот градусов.

Котлетки выложить на противень и отправить в духовку на четверть часа.

Как только котлеты схватятся, достать и полить приготовленной подливой. Затем отправить обратно в духовку еще на четверть часа.

По истечении необходимого времени котлеты достать и выложить на порционные тарелочки. Сверху полить подливой.

Котлеты подать вместе с каким-нибудь гарниром, например, пюре.

Котлеты с подливкой, приготовленные таким способом, получаются очень мягкими, сочными и нежными. Подливка же пропитывается запахом котлет и получается насыщенной и вкусной.

Котлеты с подливкой: готовы

Всех зовите к столу и наслаждайтесь вкусом этого великолепного блюда!