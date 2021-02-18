Котлеты с подливкой: получаются очень мягкие и сочные

Котлеты с подливкой! Приготовьте на ужин котлеты с подливкой по нашему рецепту.
Котлеты с подливкой: откуда они
Слово котлета происходит от французского слова, которое в переводе означает ребристый. Сначала это были блюда, приготовленные из куска мяса на кости.
На сегодняшний день понятие котлеты несколько преобразилось. Теперь котлета – это мясное блюдо из фарша или же блюдо схожего приготовления.
Котлеты с подливкой: ингредиенты
Для фарша:
- восемьсот грамм мешанного куриного и говяжьего фарша
- одна головка лука среднего размера
- три зубчика чеснока
- столовая ложка сметаны
- столовая ложка манной крупы
- одно яйцо
- половина чайной ложки соли
- черный молотый перец — по вкусу
- панировочные сухари
Для подливы:
- девятьсот миллилитров воды либо бульона
- три столовый ложки томатной пасты
- три столовые ложки муки
- средняя морковь
- половина чайной ложки соли
- паприка и черный перец – по вкусу
- два лавровых листа
Котлеты с подливкой: готовка
Начать надо с подливы:
- Лук и морковь почистить, помыть.
- Лук мелко порезать.
- Морковь натереть на крупной терке.
- В сковороду положить сливочное масло и налить растительное, разогреть.
- Лук отправить в сковороду и прожарить до полупрозрачности.
- Затем в сковороду запустить морковь, жарить вместе с луком в течение минуты.
- Затем добавить муки, перемешать и прожарить.
- Добавить томатную пасту и залить холодной водой или же готовым мясным бульоном. Хорошо размешать венчиком, во избежание комочков.
- Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и паприку. Тушить, периодически перемешивая, на медленном огне приблизительно минут десять.
- Готовую подливу перелить в глубокую миску.
- Измельчить погружным блендером до получения однородной массы.
А теперь нужно приступить к котлетам:
- Лук и чеснок почистить и измельчить блендером.
- Фарш положить в глубокую миску и доложить к нему лук и чеснок.
- Вбить в ту же миску яйцо, добавить сметану и манную крупу.
- Посолить, поперчить и хорошо перемешать руками и немного отбить.
- Противень смазать растительным маслом.
- Руки смочить в холодной воде и сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
- Духовку разогреть до двухсот градусов.
- Котлетки выложить на противень и отправить в духовку на четверть часа.
- Как только котлеты схватятся, достать и полить приготовленной подливой. Затем отправить обратно в духовку еще на четверть часа.
- По истечении необходимого времени котлеты достать и выложить на порционные тарелочки. Сверху полить подливой.
- Котлеты подать вместе с каким-нибудь гарниром, например, пюре.
Котлеты с подливкой, приготовленные таким способом, получаются очень мягкими, сочными и нежными. Подливка же пропитывается запахом котлет и получается насыщенной и вкусной.
Котлеты с подливкой: готовы
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Котлеты с подливкой: получаются очень мягкие и сочные - На Кухне
Котлеты с подливкой! Приготовьте на ужин котлеты с подливкой по нашему рецепту.
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