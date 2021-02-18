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Котлеты с подливкой: получаются очень мягкие и сочные

Котлеты с подливкой! Приготовьте на ужин котлеты с подливкой по нашему рецепту.

Котлеты с подливкой: откуда они

Слово котлета происходит от французского слова, которое в переводе означает ребристый. Сначала это были блюда, приготовленные из куска мяса на кости.

На сегодняшний день понятие котлеты несколько преобразилось. Теперь котлета – это мясное блюдо из фарша или же блюдо схожего приготовления.

Котлеты с подливкой

Котлеты с подливкой: ингредиенты

Для фарша:

  • восемьсот грамм мешанного куриного и говяжьего фарша
  • одна головка лука среднего размера
  • три зубчика чеснока
  • столовая ложка сметаны
  • столовая ложка манной крупы
  • одно яйцо
  • половина чайной ложки соли
  • черный молотый перец — по вкусу
  • панировочные сухари

Для подливы:

  • девятьсот миллилитров воды либо бульона
  • три столовый ложки томатной пасты
  • три столовые ложки муки
  • средняя морковь
  • половина чайной ложки соли
  • паприка и черный перец – по вкусу
  • два лавровых листа

Котлеты с подливкой: готовка

Котлеты с подливкой

Начать надо с подливы:

  • Лук и морковь почистить, помыть.
  • Лук мелко порезать.
  • Морковь натереть на крупной терке.
  • В сковороду положить сливочное масло и налить растительное, разогреть.
  • Лук отправить в сковороду и прожарить до полупрозрачности.
  • Затем в сковороду запустить морковь, жарить вместе с луком в течение минуты.
  • Затем добавить муки, перемешать и прожарить.
  • Добавить томатную пасту и залить холодной водой или же готовым мясным бульоном. Хорошо размешать венчиком, во избежание комочков.
  • Посолить, поперчить, добавить лавровый лист и паприку. Тушить, периодически перемешивая, на медленном огне приблизительно минут десять.
  • Готовую подливу перелить в глубокую миску.
  • Измельчить погружным блендером до получения однородной массы.

А теперь нужно приступить к котлетам:

  • Лук и чеснок почистить и измельчить блендером.
  • Фарш положить в глубокую миску и доложить к нему лук и чеснок.
  • Вбить в ту же миску яйцо, добавить сметану и манную крупу.
  • Посолить, поперчить и хорошо перемешать руками и немного отбить.
  • Противень смазать растительным маслом.
  • Руки смочить в холодной воде и сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
  • Духовку разогреть до двухсот градусов.
  • Котлетки выложить на противень и отправить в духовку на четверть часа.
  • Как только котлеты схватятся, достать и полить приготовленной подливой. Затем отправить обратно в духовку еще на четверть часа.
  • По истечении необходимого времени котлеты достать и выложить на порционные тарелочки. Сверху полить подливой.
  • Котлеты подать вместе с каким-нибудь гарниром, например, пюре.

Котлеты с подливкой, приготовленные таким способом, получаются очень мягкими, сочными и нежными. Подливка же пропитывается запахом котлет и получается насыщенной и вкусной.

Котлеты с подливкой: готовы

Всех зовите к столу и наслаждайтесь вкусом этого великолепного блюда!

Котлеты с подливкой: получаются очень мягкие и сочные - На Кухне

Котлеты с подливкой! Приготовьте на ужин котлеты с подливкой по нашему рецепту.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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