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Как приготовить мятую картошку! Нежная запеченная в духовке картошка

Ароматная, нежная, вкусная, запеченная в духовке картошка, которую можно подавать с самыми разными домашними соусами, салатами, запеченными колбасками и котлетками. Такой картофель также можно использовать для салатов, вместо отварного картофеля.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 8 шт;
  • масло сливочное, 30 г;
  • розмарин, 2 ч.л;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • оливковое или растительное масло, 40 мл;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Берем молодой картофель(можно взять любой, только кожура должна быть тонкой), хорошо промываем от земли и отвариваем до готовности. Вынимаем из кастрюли и остужаем.

Берем столовую ложку и слегка придавливаем картофелины. Только делайте это аккуратно, чтобы клубни не развалились на кусочки.

Форму для запекания смазываем оливковым или обычным растительным маслом.

Чеснок режем на крупные дольки и выкладываем на дно формы.

Выкладываем картофель, треснувшей стороной вверх, солим и перчим посыпаем розмарином и другими ароматными травами по вашему вкусу.

Сливочное масло режем кубиком и выкладываем их на верх картофеля.

Ставим в разогретую до 180 – 200 градусов духовку и заекаем до тех пор, пока картофель не станет румяным.

Как приготовить мятую картошку! Нежная запеченная в духовке картошка

Перекладываем на блюдо, посыпаем свежей рубленой зеленью и подаем к столу.

Такую картошку я часто делаю к праздничному столу, она отлично подходит к самым разным закускам и никогда не остается.

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