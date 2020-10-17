Как приготовить мятую картошку! Нежная запеченная в духовке картошка

Ароматная, нежная, вкусная, запеченная в духовке картошка, которую можно подавать с самыми разными домашними соусами, салатами, запеченными колбасками и котлетками. Такой картофель также можно использовать для салатов, вместо отварного картофеля.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 8 шт;

масло сливочное, 30 г;

розмарин, 2 ч.л;

чеснок, 4 зубчика;

оливковое или растительное масло, 40 мл;

соль, перец.

Процесс приготовления

Берем молодой картофель(можно взять любой, только кожура должна быть тонкой), хорошо промываем от земли и отвариваем до готовности. Вынимаем из кастрюли и остужаем.

Берем столовую ложку и слегка придавливаем картофелины. Только делайте это аккуратно, чтобы клубни не развалились на кусочки.

Форму для запекания смазываем оливковым или обычным растительным маслом.

Чеснок режем на крупные дольки и выкладываем на дно формы.

Выкладываем картофель, треснувшей стороной вверх, солим и перчим посыпаем розмарином и другими ароматными травами по вашему вкусу.

Сливочное масло режем кубиком и выкладываем их на верх картофеля.

Ставим в разогретую до 180 – 200 градусов духовку и заекаем до тех пор, пока картофель не станет румяным.

Перекладываем на блюдо, посыпаем свежей рубленой зеленью и подаем к столу.