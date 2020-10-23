Каждый кусочек тает во рту! Не знала, что с такой начинкой блины будут такие вкусные

Классические начинки для блинов – это творог, печень, куриные сердечки, грибы с луком. А я хочу предложить вам сделать блины с рисом и сладкой заливкой, запеченные в духовке. Это очень вкусно, блины получаются мягкими, нежными, ароматными. Сами блины готовим на заварном тесте.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 240 г;
- молоко, 480 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- яйца, 3 шт;
- кипяток, 250 мл;
- соль, щепотка;
- сахар, 2 ст.л.
Для приготовления заливки необходимо:
- сметана жирная, 200 г;
- сахар, 1 – 2 ст.л.
Для приготовления начинки возьмите:
- рис, 1 стакан;
- вода, 2 стакана;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 1 – 2 ст.л;
- масло сливочное, 40 г.
Процесс приготовления
Яйца солим, начинаем взбивать миксером или венчиком и всыпаем сахар. Взбиваем до растворения сахара.
Совет: продукты вынимаем заранее из холодильника, они должны быть комнатной температуры.
Вливаем молоко, взбиваем.
Всыпаем просеянную муку и перемешиваем до однородности.
Теперь вливаем кипяток и хорошо взбиваем.
Вливаем растительное масло и перемешиваем до однородности.
Оставляем тесто на 20 минут.
Доводим воду до кипения добавляем соль, сахар и сливочное масло, всыпаем промытый рис. Варим до готовности.
Обжариваем блины.
Выкладываем на блины начинку и сворачиваем их так, как вам нравится.
Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем блины с начинкой.
Для заливки смешиваем сметану и сахар и смазываем блины.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 20 минут.
Вот такие вкусные блины с начинкой вы можете приготовить для разнообразия в вашем семейном меню.
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