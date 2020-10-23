Каждый кусочек тает во рту! Не знала, что с такой начинкой блины будут такие вкусные

Классические начинки для блинов – это творог, печень, куриные сердечки, грибы с луком. А я хочу предложить вам сделать блины с рисом и сладкой заливкой, запеченные в духовке. Это очень вкусно, блины получаются мягкими, нежными, ароматными. Сами блины готовим на заварном тесте.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 240 г;

молоко, 480 г;

масло растительное, 2 ст.л;

яйца, 3 шт;

кипяток, 250 мл;

соль, щепотка;

сахар, 2 ст.л.

Для приготовления заливки необходимо:

сметана жирная, 200 г;

сахар, 1 – 2 ст.л.

Для приготовления начинки возьмите:

рис, 1 стакан;

вода, 2 стакана;

соль, 1 ч.л;

сахар, 1 – 2 ст.л;

масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Яйца солим, начинаем взбивать миксером или венчиком и всыпаем сахар. Взбиваем до растворения сахара.

Совет: продукты вынимаем заранее из холодильника, они должны быть комнатной температуры.

Вливаем молоко, взбиваем.

Всыпаем просеянную муку и перемешиваем до однородности.

Теперь вливаем кипяток и хорошо взбиваем.

Вливаем растительное масло и перемешиваем до однородности.

Оставляем тесто на 20 минут.

Доводим воду до кипения добавляем соль, сахар и сливочное масло, всыпаем промытый рис. Варим до готовности.

Обжариваем блины.

Выкладываем на блины начинку и сворачиваем их так, как вам нравится.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем блины с начинкой.

Для заливки смешиваем сметану и сахар и смазываем блины.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 20 минут.

Вот такие вкусные блины с начинкой вы можете приготовить для разнообразия в вашем семейном меню.