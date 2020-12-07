Потрясающее горячее на праздничный стол! Для тех, кто любит очень вкусно покушать

Мягкие, нежные, ароматные биточки с грибами – это настоящий праздник вкуса. Сделайте это блюдо на новогоднее застолье и ваши гости по достоинству оценят его вкус и ваше умение готовить.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 600 г;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

хлеб. 2 ломтика;

соль, перец;

сыр 150 г.

Для приготовления начинки необходимо:

грибы, 300 г;

морковь, 1 шт;

лук, 2 шт;

яйца, 2 шт;

сметана или майонез, 2 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Батон заливаем водой и оставляем размягчаться.

Отжимаем хлеб от воды и измельчаем вместе с луком и чесноком при помощи блендера.

Смешиваем эту массу с фаршем, солим и перчим по вкусу, добавляем любимые специи.

Вымешиваем очень хорошо и отбиваем.

Делим на 9 частей и формируем биточки.

Совет: это можно делать при помощи кольца.

Морковь трем на крупной терке. Лук мелко режем.

Грибы также режем кусочками.

Отдельно обжариваем лук, морковь и грибы.

Смешиваем грибы с луком и морковью, вбиваем яйцо и перемешиваем.

Солим и перчим, добавляем сметану или майонез.

Фарш выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выкладываем на фарш начинку, потом посыпаем тертым сыром.

Запекаем при 100 градусах около 25 минут.

Очень вкусно делать такие праздничные биточки с лесными грибами, но и с шампиньонами, тоже очень неплохо.