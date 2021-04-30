Нежный сливочный кулич. Это лакомство станет украшением праздничного стола

Нежный сливочный кулич — сытный и вкусный десерт, который понравится любителям такой выпечки.
Нежный сливочный кулич: ингредиенты
Тесто:
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Мука — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
- Сухофрукты и орехи по вкусу — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Приготовление опары:
- Мука — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
- Свежие дрожжи — 30 гр. (тридцать грамм) или сухие — 11гр. (одиннадцать грамм)
- Жирные сливки — 240 мл. (двести сорок миллилитров)
- Сахар — 2 ч. л (дев чайные ложки)
Приготовление глазури из белков:
- Белок — 1 шт. (одна штука)
- Сок лимонный — несколько капель
- Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)
Способ приготовления:
- Приготовьте опару — подогрейте сливки до тёплой температуры и смешайте с сахаром и дрожжами. Смесь тщательно перемешайте.
- Просейте муку и смешайте с жидкой основой. Вымесите, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на сорок минут.
- Смешайте 4 яйца с 1 желтком, сахаром и солью, взбейте.
- Порционно введите опару в взбитую массу и хорошо всё вымесите.
- Просейте муку и частями введите в тесто. Сразу много муки не всыпайте, нужно хорошо вымесить до однородности руками или при помощи миксера.
- Сливочное масло растопите, затем остудите, влейте в тесто и вымесите.
Совет: тесто для кулича лучше всего вымешивать руками, так как от тепла рук тесто становится эластичным и мягким, муки понадобится меньше, а сдоба — пышнее.
- Тесто накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 2 часа.
- Тесто обомните, перемешайте с кусочками сухофруктов и орехов по своему вкусу.
- Смажьте форму маслом и выложите колобки теста так, чтобы форма была наполнена до половины. Формы накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в тёплом месте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и куличи выпекайте: большие — около часа, маленькие — 30-40 минут.
- Взбейте для глазури белок с пудрой и парой капель лимонного сока.
- Глазурь можно нанести как на горячие, так и на остывшие куличи.
Нежный сливочный кулич просто растает во рту.
Пеките на здоровье!
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