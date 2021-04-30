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Нежный сливочный кулич. Это лакомство станет украшением праздничного стола

Нежный сливочный кулич — сытный и вкусный десерт, который понравится любителям такой выпечки.

Нежный сливочный кулич: ингредиенты

Нежный сливочный кулич

Тесто:

  1. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  4. Мука — 550 гр. (пятьсот пятьдесят грамм)
  5. Сухофрукты и орехи по вкусу — 150 гр. (сто  пятьдесят грамм)

Приготовление опары:

  1. Мука — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
  2. Свежие дрожжи — 30 гр. (тридцать грамм) или сухие — 11гр. (одиннадцать грамм)
  3. Жирные сливки — 240 мл. (двести сорок миллилитров)
  4. Сахар — 2 ч. л (дев чайные ложки)

Приготовление глазури из белков:

  1. Белок — 1 шт. (одна штука)
  2. Сок лимонный — несколько капель
  3. Сахарная пудра — 100 гр. (сто грамм)

Способ приготовления:

  • Приготовьте опару — подогрейте сливки до тёплой температуры и смешайте с сахаром и дрожжами. Смесь тщательно перемешайте.
  • Просейте муку и смешайте с жидкой основой. Вымесите, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на сорок минут.
  • Смешайте 4 яйца с 1 желтком, сахаром и солью, взбейте.
  • Порционно введите опару в взбитую массу и хорошо всё вымесите.
  • Просейте муку и частями введите в тесто. Сразу много муки не всыпайте, нужно хорошо вымесить до однородности руками или при помощи миксера.
  • Сливочное масло растопите, затем остудите, влейте в тесто и вымесите.

Совет: тесто для кулича лучше всего вымешивать руками, так как от тепла рук тесто становится эластичным и мягким, муки понадобится меньше, а сдоба — пышнее.

  • Тесто накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 2 часа.
  • Тесто обомните, перемешайте с кусочками сухофруктов и орехов по своему вкусу.
  • Смажьте форму маслом и выложите колобки теста так, чтобы форма была наполнена до половины. Формы накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут в тёплом месте.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и куличи выпекайте: большие — около часа, маленькие — 30-40 минут.
  • Взбейте для глазури белок с пудрой и парой капель лимонного сока.
  • Глазурь можно нанести как на горячие, так и на остывшие куличи.

Нежный сливочный кулич просто растает во рту.

Нежный сливочный кулич. Это лакомство станет украшением праздничного стола 2

Пеките на здоровье!

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