Насыпной яблочный пирог. Возиться с тестом не нужно

Насыпной яблочный пирог станет для Вас одним из самых любимых десертов.
Насыпной яблочный пирог: ингредиенты
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Яблоко – 1-1,5 кг. (один-полтора килограмма)
- Манка – 1 ст. (один стакан)
- Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Орехи – по желанию
- Корица – по желанию
- Мак – по желанию
- Сахарный песок – 1 ст. (один стакан)
- Крахмал – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Все сухие ингредиенты смешайте.
- Очистите яблоки от кожицы, натрите на крупной тёрке, не сливайте сок.
- По желанию добавьте орехи или мак.
- Застелите пергаментом форму.
- На дно равным слоем насыпьте несколько ложек сухой смеси, выложите сверху такой же по толщине слой т6ртых яблок.
- Насыпьте сверху слой сухой смеси. Потом – яблоки. Повторяйте так слои, пока яблоки не закончатся.
- Последний слой – сухая смесь.
- Разровняйте верх и выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов.
- Пирог режьте только остывшим.
Насыпной яблочный пирог — невероятно простой и вкусный.
Пеките на здоровье!
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