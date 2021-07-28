Скатерть-Самобранка

5 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...
  • ира
    cпасибо за рецепт!Таких вкусных каб...
  • ира
    спасибо автору за интересный рецепт!Когда не знаешь ч...

Насыпной яблочный пирог. Возиться с тестом не нужно

Насыпной яблочный пирог станет для Вас одним из самых любимых десертов.

Насыпной яблочный пирог: ингредиенты

Насыпной яблочный пирог

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Яблоко – 1-1,5 кг. (один-полтора килограмма)
  3. Манка – 1 ст. (один стакан)
  4. Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Орехи – по желанию
  6. Корица – по желанию
  7. Мак – по желанию
  8. Сахарный песок – 1 ст. (один стакан)
  9. Крахмал – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  10. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Все сухие ингредиенты смешайте.
  • Очистите яблоки от кожицы, натрите на крупной тёрке, не сливайте сок.
  • По желанию добавьте орехи или мак.
  • Застелите пергаментом форму.
  • На дно равным слоем насыпьте несколько ложек сухой смеси, выложите сверху такой же по толщине слой т6ртых яблок.
  • Насыпьте сверху слой сухой смеси. Потом – яблоки. Повторяйте так слои, пока яблоки не закончатся.
  • Последний слой – сухая смесь.
  • Разровняйте верх и выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов.
  • Пирог режьте только остывшим.

Насыпной яблочный пирог — невероятно простой и вкусный.

Насыпной яблочный пирог. Возиться с тестом не нужно 6

Пеките на здоровье!

 

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх