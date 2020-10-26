Холодец из индейки: диетический вкусный холодей из мяса индейки

Холодец из индейки – является диетическим блюдом. Он получается невероятно вкусным и ароматным.
Холодец из индейки: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – крыльев индейки
- Пол кило – бедра индейки
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – лаврового листа
- 3 (три) зубчика – чеснока
- Соль и душистый перец по вкусу
- Перец горошком по вкусу
Холодец из индейки: рецепт
- Если бедро индейки на кости. То уберите кость. Промойте мясо и выложите в кастрюлю. Залейте водой, она должна покрыть мясо полностью. Варите мясо два часа, периодически снимайте пенку
- Как только мясо станет мягче, положите к нему очищенные морковь и лук. Специи и варите полчаса
- После этого времени, бульон слейте в отдельную посуду, мясо уберите в другую посуду
- В холодец будем добавлять чеснок для аромата. Измельчите его и добавьте в бульон. Бульон доведите до кипения, потом процедите
- Мясо разберите на волокна
- На дно формы для холодца выложите нарезанную морковь отварную, зеленый горошек, листья петрушки. Потом мясо и залейте бульоном. Сначала пусть он остынет при комнатной температуре, затем уберите в холодильник
Холодец из индейки готов!
Можно подавать с горчицей, для любителей остроты вкуса.
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