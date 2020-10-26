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Холодец из индейки: диетический вкусный холодей из мяса индейки

Холодец из индейки – является диетическим блюдом. Он получается невероятно вкусным и ароматным.

Холодец из индейки: ингредиенты

Холодец из индейки

  1. 500 (пятьсот) гр – крыльев индейки
  2. Пол кило – бедра индейки
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 1 (одна) шт – моркови
  5. 1 (одна) шт – лаврового листа
  6. 3 (три) зубчика – чеснока
  7. Соль и душистый перец по вкусу
  8. Перец горошком по вкусу

Холодец из индейки: рецепт

Холодец из индейки

  • Если бедро индейки на кости. То уберите кость. Промойте мясо и выложите в кастрюлю. Залейте водой, она должна покрыть мясо полностью. Варите мясо два часа, периодически снимайте пенку
  • Как только мясо станет мягче, положите к нему очищенные морковь и лук. Специи и варите полчаса
  • После этого времени, бульон слейте в отдельную посуду, мясо уберите в другую посуду
  • В холодец будем добавлять чеснок для аромата. Измельчите его и добавьте в бульон. Бульон доведите до кипения, потом процедите
  • Мясо разберите на волокна
  • На дно формы для холодца выложите нарезанную морковь отварную, зеленый горошек, листья петрушки. Потом мясо и залейте бульоном. Сначала пусть он остынет при комнатной температуре, затем уберите в холодильник

Холодец из индейки готов!

Холодец из индейки

Можно подавать с горчицей, для любителей остроты вкуса.

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