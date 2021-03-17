Настолько вкусно, что на столе ничего не остается. Настолько вкусно, что готовлю каждый день

Блюдо из куриной грудки и картофеля получается очень легким, но сытным и ароматным. Я теперь всегда делают это блюдо на ужин и даже на праздничный стол. Готовится все просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

грудка куриная, 300 г4

соль, перец;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 1 ст.л;

сухари панировочные, 1 ст.л;

помидоры, 3 шт;

сыр (пармезан или по вкусу), 40 г;

зелень.

Для соуса бешамель необходимо:

молоко, 500 мл;

масло сливочное, 50 г;

мука, 50 г;

соль, шафран.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в мундире.

Мясо режем кусочками и измельчаем при помощи блендера.

Добавляем в фарш яйцо, соль и перец, специи по вкусу, ложку растительного масла и ложку панировочных сухарей, мелко резанную зелень. Вымешиваем.

Масло сливочное растапливаем в кастрюле.

Всыпаем муку и вымешиваем до однородности.

Вливаем молоко, добавляем специи и варим соус до густого состояния.

Картофель чистим от кожуры и режем толстыми кружочками.

Помидоры режем кружочками.

Из фарша формируем шарики.

На дно формы для запекания кладем немного соуса и выкладываем кружочки картофеля, потом помидор и между ними шарик фарша.

Таким образом чередуем и кладем все продукты.

Заливаем соусом и запекаем 40 минут при 180 градусах.

Можно выложить запеканку на блюдо и посыпать сверху тертым сыром.

Я еще смешиваю тертый сыр с тертым чесноком и рубленой зеленью и так посыпаю блюдо.

На праздничный стол такая запеканка как нельзя кстати, очень вкусная и красивая.