Настолько вкусно, что на столе ничего не остается. Настолько вкусно, что готовлю каждый день

Блюдо из куриной грудки и картофеля получается очень легким, но сытным и ароматным. Я теперь всегда делают это блюдо на ужин и даже на праздничный стол. Готовится все просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- грудка куриная, 300 г4
- соль, перец;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 1 ст.л;
- сухари панировочные, 1 ст.л;
- помидоры, 3 шт;
- сыр (пармезан или по вкусу), 40 г;
- зелень.
Для соуса бешамель необходимо:
- молоко, 500 мл;
- масло сливочное, 50 г;
- мука, 50 г;
- соль, шафран.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в мундире.
Мясо режем кусочками и измельчаем при помощи блендера.
Добавляем в фарш яйцо, соль и перец, специи по вкусу, ложку растительного масла и ложку панировочных сухарей, мелко резанную зелень. Вымешиваем.
Масло сливочное растапливаем в кастрюле.
Всыпаем муку и вымешиваем до однородности.
Вливаем молоко, добавляем специи и варим соус до густого состояния.
Картофель чистим от кожуры и режем толстыми кружочками.
Помидоры режем кружочками.
Из фарша формируем шарики.
На дно формы для запекания кладем немного соуса и выкладываем кружочки картофеля, потом помидор и между ними шарик фарша.
Таким образом чередуем и кладем все продукты.
Заливаем соусом и запекаем 40 минут при 180 градусах.
Можно выложить запеканку на блюдо и посыпать сверху тертым сыром.
Я еще смешиваю тертый сыр с тертым чесноком и рубленой зеленью и так посыпаю блюдо.
На праздничный стол такая запеканка как нельзя кстати, очень вкусная и красивая.
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