Очень вкусные рулетики из кабачков с курицей: закуска на любой стол

Этот рецепт вы не забудете никогда: очень вкусные рулетики из кабачков с курицей! Стоит только один раз приготовить: невероятно аппетитно и очень полезно!

Запекаем рулетики в духовке: и никакого масла! Куриную грудку маринуем как любим, берем те специи для маринада, которые по душе. Вот вам и любимое блюдо, сделанное на скорую руку. Простые ингредиенты, немного времени и усилий – и ароматная закуска украсит ваш стол, а также сделает жизнь ярче. Нежные, сочные и аппетитные рулетики – это настолько вкусно, что не передать словами. А как красиво!!! Обязательно приготовьте и попробуйте.

Состав продуктов

молодой кабачок – 1 штука,

твердый сыр – 200 грамм,

куриное филе,

соль, перец черный молотый, приправы, зелень – по вкусу.

Очень вкусные рулетики из кабачков с курицей: пошаговый процесс приготовления

Куриную грудку промываем, обсушиваем, нарезаем тонкими пластинами. Потом надо мясо отбить и замариновать так, как любят в вашей семье. Совет. Если любимого рецепта нет, можете воспользоваться маринадом, рецепт которого есть на нашем сайте. В натертый на мелкой терке сыр выдавливаем через пресс чеснок, добавляем мелко нарезанный зеленый лук, все перемешиваем. Кабачок нарезаем вдоль тонкими пластинами: очень удобной это делать ножом ля чистки овощей. Каждую пластинку солим с двух сторон и отправляем в миску: кладем друг на друга, чтобы овощи промариновались, оставляем на 20 минут. Спустя это время выкладываем пластину кабачка на доску, на нее кладем курочку, дальше – начинку из сыра, все заворачиваем в плотный рулет. Если рулетики разворачиваются, то их можно скрепить зубочисткой или шпажкой. Выкладываем рулетики на противень, смазанный растительным маслом. Противень ставим в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30 минут.

Очень вкусные рулетики из кабачков с курицей – это сытная, аппетитная и ароматная закуска! Полезное, вкусное блюдо, сделанное по любимому рецепту, покорит вас навсегда! Рулеты разнообразят повседневное меню и украсят любой праздничный стол. Другие рецепты закуски из кабачков вы можете посмотреть на нашем сайте: уникальная подборка блюд порадует каждую хозяйку.

Готовьте с любовью и заботой! Приятного аппетита!

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