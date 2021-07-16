Кабачки Сливочные. Готовлю почти каждый день, никому еще не надоели

Кабачки Сливочные получаются на столько нежными и ароматными, они понравятся даже детям.
Кабачки Сливочные: ингредиенты
- Кабачки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Мука – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
- Сливки – 100 мл. (сто миллилитров)
- Чеснок
- Укроп
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Овощи нарежьте кубиками и обваляйте в муке, обжарьте на небольшом количестве растительного масла до румяности со всех сторон.
- В овощи влейте сливки, перемешайте и тушите до загустения массы на небольшом огне.
- Добавьте зелень – петрушку и укроп по вкусу и мелко рубленый чеснок.
- Хорошо перемешайте всю массу, тушите ещё минуту и снимите с плиты.
Кабачки Сливочные — безумно вкусные и сытные.
Готовьте на здоровье!
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