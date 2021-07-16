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Кабачки Сливочные. Готовлю почти каждый день, никому еще не надоели

Кабачки Сливочные получаются на столько нежными и ароматными, они понравятся даже детям.

Кабачки Сливочные: ингредиенты

Кабачки Сливочные

  1. Кабачки – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Мука – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
  3. Сливки – 100 мл. (сто миллилитров)
  4. Чеснок
  5. Укроп
  6. Перец
  7. Соль

Способ приготовления:

  • Овощи нарежьте кубиками и обваляйте в муке, обжарьте на небольшом количестве растительного масла до румяности со всех сторон.
  • В овощи влейте сливки, перемешайте и тушите до загустения массы на небольшом огне.
  • Добавьте зелень – петрушку и укроп по вкусу и мелко рубленый чеснок.
  • Хорошо перемешайте всю массу, тушите ещё минуту и снимите с плиты.

Кабачки Сливочные — безумно вкусные и сытные.

Кабачки Сливочные. Готовлю почти каждый день, никому еще не надоели 6

Готовьте на здоровье!

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