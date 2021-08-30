Диетический Киевский торт. Без муки, сахара и масла

Диетический Киевский торт получается очень вкусным и интересным на вкус.
Диетический Киевский торт: ингредиенты
Коржи:
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Яичные белки — 8 шт. (восемь штук)
- Овсяные хлопья — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
- Фундук — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Фруктоза — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Лимонная кислота — на кончике ножа
Крем:
- Овсяная мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мягкий сыр — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яичные желтки — 3 шт. (три штуки)
- Молоко — 1/2 ст. (половина стакана)
- Какао-порошок — 25 гр. (двадцть пять грамм)
- Кукурузный крахмал — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Фруктоза — по вкусу
Способ приготовления:
- Овсяные хлопья измельчите до консистенции муки, орехи обжарьте на сковороде и измельчите.
- Орехи смешайте с овсяной мукой.
- Белки взбейте с лимонной кислотой, за тем постепенно введите фруктозу и взбейте до устойчивых пиков. Затем смешате с орехово-овсяной массой.
- Спекит два коржа по 20 минут при 150 градусах, затем ещё 30 минут при 120 градусах и ещё 30 минут при 90 гр.
- Приготовьте крем: доведите молоко до кипения, желтки взбейте с крахмалом и фруктозой, постепенно влейте молоко, постоянно взбивая.
- Смесь поставьте на медленный огонь и варите до загустения. Остудите и добавьте сливочный сыр и 1 ст. л овсяной муки. Премешайте и разделите крем пополам.
- В одну часть крема добавьте какао-порошок и перемешайте.
- Соберите торт, промажьте корж сверху белым кремом, накройте вторым коржом, сверху и по периметру обмажьте его шоколадным кремом, сверху украсьте сверху измельчёнными орехами.
- На ночь оставьте в холодильнике на ночь.
Диетический Киевский торт — вкусно и полезно.
Пеките на здоровье!
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