Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...

Диетический Киевский торт. Без муки, сахара и масла

Диетический Киевский торт получается очень вкусным и интересным на вкус.

Диетический Киевский торт: ингредиенты

Диетический Киевский торт

Коржи:

  1. Кукурузный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Яичные белки — 8 шт. (восемь штук)
  3. Овсяные хлопья — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
  4. Фундук — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Фруктоза — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  6. Лимонная кислота — на кончике ножа

Крем:

  1. Овсяная мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Мягкий сыр — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яичные желтки — 3 шт. (три штуки)
  4. Молоко — 1/2 ст. (половина стакана)
  5. Какао-порошок — 25 гр. (двадцть пять грамм)
  6. Кукурузный крахмал — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Фруктоза — по вкусу

Способ приготовления:

  • Овсяные хлопья измельчите до консистенции муки, орехи обжарьте на сковороде и измельчите.
  • Орехи смешайте с овсяной мукой.
  • Белки взбейте с лимонной кислотой, за тем постепенно введите фруктозу и взбейте до устойчивых пиков. Затем смешате с орехово-овсяной массой.
  • Спекит два коржа по 20 минут при 150 градусах, затем ещё 30 минут при 120 градусах и ещё 30 минут при 90 гр.
  • Приготовьте крем: доведите молоко до кипения, желтки взбейте с крахмалом и фруктозой, постепенно влейте молоко, постоянно взбивая.
  • Смесь поставьте на медленный огонь и варите до загустения.
    Остудите и добавьте сливочный сыр и 1 ст. л овсяной муки. Премешайте и разделите крем пополам.
  • В одну часть крема добавьте какао-порошок и перемешайте.
  • Соберите торт, промажьте корж сверху белым кремом, накройте вторым коржом, сверху и по периметру обмажьте его шоколадным кремом, сверху украсьте сверху измельчёнными орехами.
  • На ночь оставьте в холодильнике на ночь.

Диетический Киевский торт — вкусно и полезно.

Диетический Киевский торт. Без муки, сахара и масла 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх