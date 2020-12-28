Без этой закуски не представляю застолья. Кто пробовал, тот поймет

Очень оригинальная и пикантная закуска из сыра и корейской моркови. Вам потребуется сырок плавленый пластинками, выбирайте качественный, чтобы блюдо точно получилось как следует.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сырок плавленый, 12 пластинок;

корейская морковь, 200 г;

яйца, 3 шт;

майонез или сметана, 1 ст.л;

укроп;

горчица, половина ч.л.

Процесс приготовления

Морковь с отварными яйцами и майонезом или сметаной, горчицей, перебиваем при помощи блендера до полной однородности.

Укроп мелко режем, распределяем равномерно по доске.

Кладем пластинку сыра на укроп и на одну сторону, выдавливаем массу из моркови и яиц на одну сторону сыра и сворачиваем трубочку.