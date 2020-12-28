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Без этой закуски не представляю застолья. Кто пробовал, тот поймет

Очень оригинальная и пикантная закуска из сыра и корейской моркови. Вам потребуется сырок плавленый пластинками, выбирайте качественный, чтобы блюдо точно получилось как следует.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сырок плавленый, 12 пластинок;
  • корейская морковь, 200 г;
  • яйца, 3 шт;
  • майонез или сметана, 1 ст.л;
  • укроп;
  • горчица, половина ч.л.

Процесс приготовления

Морковь с отварными яйцами и майонезом или сметаной, горчицей, перебиваем при помощи блендера до полной однородности.

Укроп мелко режем, распределяем равномерно по доске.

Кладем пластинку сыра на укроп и на одну сторону, выдавливаем массу из моркови и яиц на одну сторону сыра и сворачиваем трубочку.

Без этой закуски не представляю застолья. Кто пробовал, тот поймет

Трубочки красиво выкладываем на украшенное листьями салата блюдо и по желанию, вы можете еще посыпать трубочки кунжутом черным или белым.

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