Без этой закуски не представляю застолья. Кто пробовал, тот поймет

Очень оригинальная и пикантная закуска из сыра и корейской моркови. Вам потребуется сырок плавленый пластинками, выбирайте качественный, чтобы блюдо точно получилось как следует.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сырок плавленый, 12 пластинок;
- корейская морковь, 200 г;
- яйца, 3 шт;
- майонез или сметана, 1 ст.л;
- укроп;
- горчица, половина ч.л.
Процесс приготовления
Морковь с отварными яйцами и майонезом или сметаной, горчицей, перебиваем при помощи блендера до полной однородности.
Укроп мелко режем, распределяем равномерно по доске.
Кладем пластинку сыра на укроп и на одну сторону, выдавливаем массу из моркови и яиц на одну сторону сыра и сворачиваем трубочку.
Трубочки красиво выкладываем на украшенное листьями салата блюдо и по желанию, вы можете еще посыпать трубочки кунжутом черным или белым.
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