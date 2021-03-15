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Жареная рыба в луковом кляре. Рыба получается сочной и ароматной

Жареная рыба в луковом кляре станет одним из ваших любимых блюд! Рыбка в таком кляре получается невероятно ароматной, сочной. Какая рыба —  не так принципиально важно. Я брала горбушу.

Жареная рыба в луковом кляре

Жареная рыба в луковом кляре: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — сметаны
  2. 600 (шестьсот) гр — горбуши
  3. 2 (две) шт — лука
  4. соль по вкусу
  5. перец по вкусу
  6. 3 (три) зубчика — чеснока
  7. 1 (одна) шт — яиц
  8. 3 (три) ст. ложки — муки
  9. 1/2 ч. ложки — разрыхлителя
  10. 2 (две) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Рыбу промойте и просушите бумажными полотенцами, нарежьте порционными кусочками
  • Лук, чеснок измельчаем в блендере
  • Чтобы соус был однородным, добавьте к луку и чесноку три столовые ложки воды и так измельчайте. В соус добавьте яйцо, сметану, соль и перец по вкусу. Затем, всыпьте муку и разрыхлитель, вымесите кляр. Влейте растительное масло и вымесите до однородной массы. В кляр опустите рыбу и вымесите. Накройте емкость и отправьте в холодильник охлаждаться на полчаса
  • Вы можете и пропустить этот шаг охлаждения и сразу обжарить, но охлажденная рыба в кляре, лучше обжаривается и меньше впитывает растительное масло. Обжарьте кусочки со всех сторон
  • Жареная рыба в луковом кляре — изумительная! Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку!

 

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