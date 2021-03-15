Жареная рыба в луковом кляре. Рыба получается сочной и ароматной

Жареная рыба в луковом кляре станет одним из ваших любимых блюд! Рыбка в таком кляре получается невероятно ароматной, сочной. Какая рыба — не так принципиально важно. Я брала горбушу.
Жареная рыба в луковом кляре: ингредиенты
- 100 (сто) гр — сметаны
- 600 (шестьсот) гр — горбуши
- 2 (две) шт — лука
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) шт — яиц
- 3 (три) ст. ложки — муки
- 1/2 ч. ложки — разрыхлителя
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Рыбу промойте и просушите бумажными полотенцами, нарежьте порционными кусочками
- Лук, чеснок измельчаем в блендере
- Чтобы соус был однородным, добавьте к луку и чесноку три столовые ложки воды и так измельчайте. В соус добавьте яйцо, сметану, соль и перец по вкусу. Затем, всыпьте муку и разрыхлитель, вымесите кляр. Влейте растительное масло и вымесите до однородной массы. В кляр опустите рыбу и вымесите. Накройте емкость и отправьте в холодильник охлаждаться на полчаса
- Вы можете и пропустить этот шаг охлаждения и сразу обжарить, но охлажденная рыба в кляре, лучше обжаривается и меньше впитывает растительное масло. Обжарьте кусочки со всех сторон
- Жареная рыба в луковом кляре — изумительная! Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку!
Свежие комментарии