Еще та вкусняха. Быстро, просто и доступно

Булгур — 320 мл
Вода — 640 мл
Подсолнечное масло — 40 мл
Курица — 350 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 0,5 шт.
Соль — по вкусу
Сливочное масло — 30 г
Свежая зелень — по вкусу
Приготовление:
Курицу нарежьте небольшими кусочками и слегка обжарьте. Лук и морковь нарежьте.
Добавьте овощи к курице и всё вместе обжарьте.
Булгур промойте.
В посуду с толстыми стенками переложите булгур, обжаренную с луком и морковью курицу.
Всыпьте соль по вкусу, влейте горячую воду.
После закипания воды готовьте булгур на самом медленном огне 20 минут, выключите плиту, в булгур добавьте сливочное масло и оставьте ещё на 10 минут.
Приятного аппетита!!!
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