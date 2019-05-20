Скатерть-Самобранка

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Еще та вкусняха. Быстро, просто и доступно


Еще та вкусняха. Быстро, просто и доступно
Ингредиенты:

Булгур — 320 мл
Вода — 640 мл
Подсолнечное масло — 40 мл
Курица — 350 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 0,5 шт.
Соль — по вкусу
Сливочное масло — 30 г
Свежая зелень — по вкусу

Приготовление:

Курицу нарежьте небольшими кусочками и слегка обжарьте. Лук и морковь нарежьте.

Добавьте овощи к курице и всё вместе обжарьте.

Булгур промойте.

В посуду с толстыми стенками переложите булгур, обжаренную с луком и морковью курицу.

Всыпьте соль по вкусу, влейте горячую воду.

После закипания воды готовьте булгур на самом медленном огне 20 минут, выключите плиту, в булгур добавьте сливочное масло и оставьте ещё на 10 минут.

Приятного аппетита!!!

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