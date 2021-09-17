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Фрикадельки с тёртыми кабачками. Получаю сытный ужин для семьи легко и просто

Фрикадельки с тёртыми кабачками очень простое и интересное блюдо, которое накормит всю вашу семью вкусной и сытной едой.

Фрикадельки с тёртыми кабачками: ингредиенты

Фрикадельки с тёртыми кабачками

  1. Куриный фарш — 700 гр. (семьсот грамм)
  2. Кабачки — 700 гр. (семьсот грамм)
  3. Рис — 200 гр. (двести грамм)
  4. Лук — 100 гр. (сто грамм)
  5. Тёртый сыр — 200 гр. (двести грамм)
  6. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  7. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Фрикадельки с тёртыми кабачками. Получаю сытный ужин для семьи легко и просто 7

  • Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы они пустили сок.
  • Рис сварите почти до готовности.
  • Отожмите кабачки и смешайте с рисом, яйцами и тёртым сыром.
  • Смажьте растительным маслом форму для выпекания, выложите массу и разравняйте.
  • Нарежьте мелко лук и смешайте с куриным фаршем, посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу. Фарш тщательно вымешайте.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо 40 минут, но не забывайте следить за духовкой.

Фрикадельки с тёртыми кабачками — вкусный ужин для всей семьи

Фрикадельки с тёртыми кабачками. Получаю сытный ужин для семьи легко и просто 8

 

Приятного аппетита!

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