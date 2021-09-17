Фрикадельки с тёртыми кабачками. Получаю сытный ужин для семьи легко и просто

Фрикадельки с тёртыми кабачками очень простое и интересное блюдо, которое накормит всю вашу семью вкусной и сытной едой.
Фрикадельки с тёртыми кабачками: ингредиенты
- Куриный фарш — 700 гр. (семьсот грамм)
- Кабачки — 700 гр. (семьсот грамм)
- Рис — 200 гр. (двести грамм)
- Лук — 100 гр. (сто грамм)
- Тёртый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы они пустили сок.
- Рис сварите почти до готовности.
- Отожмите кабачки и смешайте с рисом, яйцами и тёртым сыром.
- Смажьте растительным маслом форму для выпекания, выложите массу и разравняйте.
- Нарежьте мелко лук и смешайте с куриным фаршем, посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу. Фарш тщательно вымешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо 40 минут, но не забывайте следить за духовкой.
Фрикадельки с тёртыми кабачками — вкусный ужин для всей семьи
Приятного аппетита!
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