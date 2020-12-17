Свиная рулька на Новый год! Мясо можно есть губами

Свиная рулька относится к дешевым сортам мяса и многие ее не любят покупать, считая излишне жесткой и невкусной. Просто они не умеют ее готовить. Мой рецепт поможет вам за недорого сделать шикарное праздничное блюдо на новогодний стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рулька, 1 шт;
- грибы, 200 г;
- куриные ножки, 6 шт;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 1 головка;
- соль;
- перец, 2 ч.л;
- лавровый лист молотый, 1\2 ч.л;
- вода, 0.5 л + соль, перец. Лавровый лист для бульона.
Процесс приготовления
Лук режем четверть кольцами и жарим на растительном масле до румяности. Лук откидываем на сито, чтобы стекло все лишнее.
Шампиньоны режем кусочками – крупными и жарим на сухой сковороде до испарения влаги.
Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с лавровым листом и перцем.
Рульку тщательно моем, очищаем кожуру ножом, вырезаем кость. Если отрезали с большим количеством мяса. Мясо обрезаем и будет использовать.
Рульку и куски мяса смазываем чесноком со специями, хорошо втираем руками.
Лук смешиваем с грибами и выкладываем внутрь рульки в один угол.
Сюда же укладываем и куриное мясо.
Скрепляем рульку зубочистками или шпажками, если рулет у вас получился большой.
Укладываем рульку в большую утятницу или в кастрюлю с толстыми стенками.
Отправляем на ночь в холодильник.
Всыпаем перец горошком, горсть, лавровый лист, вливаем воду и тушим 4 часа на медленном огне. По необходимости доливайте воду.
За 40 минут до окончания готовки, можно снять крышку – рулька подрумянится.
Вынимаем мясо на блюдо – двумя лопатками, чтобы рулет не распался.
Убираем зубочистки, режем рульку ломтиками и выкладываем на блюдо.
Такая мясная закуска получается очень вкусной, она точно понравится всем вашим гостям и вы будете ее часто готовить.
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