Свиная рулька на Новый год! Мясо можно есть губами

Свиная рулька относится к дешевым сортам мяса и многие ее не любят покупать, считая излишне жесткой и невкусной. Просто они не умеют ее готовить. Мой рецепт поможет вам за недорого сделать шикарное праздничное блюдо на новогодний стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рулька, 1 шт;

грибы, 200 г;

куриные ножки, 6 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 1 головка;

соль;

перец, 2 ч.л;

лавровый лист молотый, 1\2 ч.л;

вода, 0.5 л + соль, перец. Лавровый лист для бульона.

Процесс приготовления

Лук режем четверть кольцами и жарим на растительном масле до румяности. Лук откидываем на сито, чтобы стекло все лишнее.

Шампиньоны режем кусочками – крупными и жарим на сухой сковороде до испарения влаги.

Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем с лавровым листом и перцем.

Рульку тщательно моем, очищаем кожуру ножом, вырезаем кость. Если отрезали с большим количеством мяса. Мясо обрезаем и будет использовать.

Рульку и куски мяса смазываем чесноком со специями, хорошо втираем руками.

Лук смешиваем с грибами и выкладываем внутрь рульки в один угол.

Сюда же укладываем и куриное мясо.

Скрепляем рульку зубочистками или шпажками, если рулет у вас получился большой.

Укладываем рульку в большую утятницу или в кастрюлю с толстыми стенками.

Отправляем на ночь в холодильник.

Всыпаем перец горошком, горсть, лавровый лист, вливаем воду и тушим 4 часа на медленном огне. По необходимости доливайте воду.

За 40 минут до окончания готовки, можно снять крышку – рулька подрумянится.

Вынимаем мясо на блюдо – двумя лопатками, чтобы рулет не распался.

Убираем зубочистки, режем рульку ломтиками и выкладываем на блюдо.

Такая мясная закуска получается очень вкусной, она точно понравится всем вашим гостям и вы будете ее часто готовить.