Мои кухонные полотенца всегда чистые и пахнут свежестью. Не стираю: использую специальный метод

Кухонные полотенца, как бы мы не старались содержать их в чистоте, все равно покрываются пятнами, приобретают блеклый цвет, становятся совершенно не красивыми, зачастую, и с неприятным ароматом.
У каждой хозяйки есть свои методы очистки полотенец, но чаще всего – это вываривание, агрессивные отбеливатели и долгий процесс замачивания и стирки.
Нам потребуются:
- порошок стиральный, 1\2 стакана;
- отбеливатель, 1\2 стакана;
- масло растительное, 1 ст.л.
- сода, 1 ч.л.
Смешиваем все ингредиенты в небольшом количестве горячей воды, замачиваем полотенца.
Если вы недоумеваете, зачем растительное масло, то оно помогает быстрее растворяться пятнам жира.
Замачивать следует около 5 часов или на ночь.
Прополаскиваем полотенца в чистой воде.
Можно еще после ополаскивания от грязи, отправить полотенца в стиральную машину и включить обычную стирку. Это поможет лучше выстирать наше домашнее средство.
Отбеливатель вы можете брать любой, как жидкий, так и в порошке.
Все гениальное — просто. Такой способ очистки полотенец от пятен и запаха занимает не так много времени, а результат непременно радует глаз
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