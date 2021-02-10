Скатерть-Самобранка

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Мои кухонные полотенца всегда чистые и пахнут свежестью. Не стираю: использую специальный метод

Кухонные полотенца, как бы мы не старались содержать их в чистоте, все равно покрываются пятнами, приобретают блеклый цвет, становятся совершенно не красивыми, зачастую, и с неприятным ароматом.

У каждой хозяйки есть свои методы очистки полотенец, но чаще всего – это вываривание, агрессивные отбеливатели и долгий процесс замачивания и стирки.

Нам потребуются:

  • порошок стиральный, 1\2 стакана;
  • отбеливатель, 1\2 стакана;
  • масло растительное, 1 ст.л.
  • сода, 1 ч.л.

Мои кухонные полотенца всегда чистые и пахнут свежестью. Не стираю: использую специальный метод

Смешиваем все ингредиенты в небольшом количестве горячей воды, замачиваем полотенца.

Если вы недоумеваете, зачем растительное масло, то оно помогает быстрее растворяться пятнам жира.

Замачивать следует около 5  часов или на ночь.

Прополаскиваем полотенца в чистой воде.

Можно еще после ополаскивания от грязи, отправить полотенца в стиральную машину и включить обычную стирку. Это поможет лучше выстирать наше домашнее средство.

Отбеливатель вы можете брать любой, как жидкий, так и в порошке.

Все гениальное — просто. Такой способ очистки полотенец от пятен и запаха занимает не так много времени, а результат непременно радует глаз

Мои кухонные полотенца всегда чистые и пахнут свежестью. Не стираю: использую специальный метод

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