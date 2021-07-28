Огурчики по-польски на зиму. Люблю похрустеть зимой солёными огурчиками: вкусно однозначно

Рецепт огурчиков прост, но получается очень вкусно, консервация будет долго храниться. Попробовать можно уже после того, как овощи промаринуются в маринаде пару часов, но если заготовка постоит пару месяцев, будет еще вкуснее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-огурцы, 1 кг;

-вода и масло растительное по 65 мл;

-сахар, 50 г;

-соль, 1 ст.л;

-перец, 1 ч.л;

-чеснок, 4 зубчика;

-уксус 9 %, 5 ст.л.

Процесс приготовления

Для салата лучше взять молодые огурчики, они сами по себе хрустят, в салате будут просто идеальными.

Огурцы моем, режем кружочками.

Совет: если огурцы давно сорваны с грядки, лучше их помыть и залить чистой и холодной водой, чтобы они стали крепенькими и плотными.

Всыпаем соль и сахар, перец, вливаем уксус, добавляем тертый чеснок и перемешиваем. Вливаем воду и растительное масло.

Оставляем на 2 часа, периодически перемешивая салат.

Раскладываем по банкам, уплотняем и заливаем маринадом, накрываем крышками.

Банки ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем поду по горлышко банок.

Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 10 – 15 минут.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.

Храним салат в подвале или в кладовке.