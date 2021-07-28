Огурчики по-польски на зиму. Люблю похрустеть зимой солёными огурчиками: вкусно однозначно

Рецепт огурчиков прост, но получается очень вкусно, консервация будет долго храниться. Попробовать можно уже после того, как овощи промаринуются в маринаде пару часов, но если заготовка постоит пару месяцев, будет еще вкуснее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-огурцы, 1 кг;
-вода и масло растительное по 65 мл;
-сахар, 50 г;
-соль, 1 ст.л;
-перец, 1 ч.л;
-чеснок, 4 зубчика;
-уксус 9 %, 5 ст.л.
Процесс приготовления
Для салата лучше взять молодые огурчики, они сами по себе хрустят, в салате будут просто идеальными.
Огурцы моем, режем кружочками.
Совет: если огурцы давно сорваны с грядки, лучше их помыть и залить чистой и холодной водой, чтобы они стали крепенькими и плотными.
Всыпаем соль и сахар, перец, вливаем уксус, добавляем тертый чеснок и перемешиваем. Вливаем воду и растительное масло.
Оставляем на 2 часа, периодически перемешивая салат.
Раскладываем по банкам, уплотняем и заливаем маринадом, накрываем крышками.
Банки ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем поду по горлышко банок.
Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 10 – 15 минут.
Закручиваем крышками, переворачиваем банки и укутываем до остывания.
Храним салат в подвале или в кладовке.
При подаче я в такой салат добавляю свежий чеснок и зелень, поливаю растительным маслом нерафинированным, можно еще добавить лук.В любом случае, салатик будет вкусным. Отлично сочетается с любыми гарнирами.
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