Хранить яйца в холодильнике — пережиток прошлого. Расскажу, как надо и почему

Многие не знают, что хранить яйца в холодильнике — непростительная ошибка.
Правильно хранить яйца — при комнатной температуре.
Вспомните сами, что ни в одном магазине, ни в одном супермаркете яйца не лежат в холодильнике, а стоят просто на обычных полках.
Я раньше даже не обращала на это внимание, а когда задумалась, то оказалось, что действительно так.
Пережиток советских времен
Согласитесь, что хранить яйца в холодильнике нас научили наши мамы и бабушки.
До сих пор помню, как мама покупала по 100 — 150 яиц и складывала их в нижний ящик в холодильник.
Естественно, когда я выросла, стала также хранить яйца в холодильнике. по примеру своей мамы.
Почему она и все остальные советские хозяйки так делала?
Да все по причине дефицита, который был в то время. В начале 90-х годов большая часть продуктов (и не только) была дефицитом, на самые необходимые вещи и продукты питания вводили талоны.
В том числе и на яйца.
Но, несмотря на это, даже по талонам не всегда можно было купить то, что нужно, что хочется.
И если тогда завезли яйца на продажу в магазин, не факт, что они будут там и завтра.
А потому советские хозяйки всегда покупали впрок — чем больше, тем лучше, так как не известно, что будет завтра.
А, чтобы купленные продукты хранились, как можно дольше, их и складывали в холодильник.
К счастью, сегодня исчезла необходимость закупаться впрок.
А потому, достаточно купить десяток яиц, и хранить его на обычной полке, не в холодильнике.
Как кончатся, так купить еще десяток.
Кстати, ни в одной другой стране мира ни кто не хранит яйца в холодильнике. Эта привычка присуща лишь россиянам.
А знаете почему нельзя хранить яйца в холодильнике? Это просто опасно.
Повреждается скорлупа
Думаю ни для кого не будет открытием информация о том, что яичная скорлупа — очень хрупкая вещь.
И чрезмерно хрупкой скорлупа делается по причине резких температурных перепадов.
Из-за этого, скорлупа может моментально лопнуть, если яйцо из холодильника опустить в воду, даже не горячую, а комнатной температуры.
То же самое произойдет, если поступить наоборот, то есть если теплое яйцо резко охладить — убрать в холодильник.
Повреждения на яйце заметны невооруженным взглядом.
Сначала на скорлупе начнут появляться еле заметные глазу трещинки, а потом там начнут образовываться и скапливаться болезнетворные бактерии.
И есть все риски, что эти бактерии, при разбивании яйца(со скорлупой же есть никто не будет) попадут сначала в яйцо, а затем и в наши организмы.
А это чревато проблемами со здоровьем, начиная расстройством пищеварения и заканчивая инфекционными заболеваниями.
А причина — неправильное хранение яиц — в холодильнике.
Берегите себя и своих близких. Храните яйца правильно — на полке, при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
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