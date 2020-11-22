Хранить яйца в холодильнике — пережиток прошлого. Расскажу, как надо и почему

Многие не знают, что хранить яйца в холодильнике — непростительная ошибка.

Правильно хранить яйца — при комнатной температуре.

Вспомните сами, что ни в одном магазине, ни в одном супермаркете яйца не лежат в холодильнике, а стоят просто на обычных полках.

Я раньше даже не обращала на это внимание, а когда задумалась, то оказалось, что действительно так.

Пережиток советских времен

Согласитесь, что хранить яйца в холодильнике нас научили наши мамы и бабушки.

До сих пор помню, как мама покупала по 100 — 150 яиц и складывала их в нижний ящик в холодильник.

Естественно, когда я выросла, стала также хранить яйца в холодильнике. по примеру своей мамы.

Почему она и все остальные советские хозяйки так делала?

Да все по причине дефицита, который был в то время. В начале 90-х годов большая часть продуктов (и не только) была дефицитом, на самые необходимые вещи и продукты питания вводили талоны.

В том числе и на яйца.

Но, несмотря на это, даже по талонам не всегда можно было купить то, что нужно, что хочется.

И если тогда завезли яйца на продажу в магазин, не факт, что они будут там и завтра.

А потому советские хозяйки всегда покупали впрок — чем больше, тем лучше, так как не известно, что будет завтра.

А, чтобы купленные продукты хранились, как можно дольше, их и складывали в холодильник.

К счастью, сегодня исчезла необходимость закупаться впрок.

А потому, достаточно купить десяток яиц, и хранить его на обычной полке, не в холодильнике.

Как кончатся, так купить еще десяток.

Кстати, ни в одной другой стране мира ни кто не хранит яйца в холодильнике. Эта привычка присуща лишь россиянам.

А знаете почему нельзя хранить яйца в холодильнике? Это просто опасно.

Повреждается скорлупа

Думаю ни для кого не будет открытием информация о том, что яичная скорлупа — очень хрупкая вещь.

И чрезмерно хрупкой скорлупа делается по причине резких температурных перепадов.

Из-за этого, скорлупа может моментально лопнуть, если яйцо из холодильника опустить в воду, даже не горячую, а комнатной температуры.

То же самое произойдет, если поступить наоборот, то есть если теплое яйцо резко охладить — убрать в холодильник.

Повреждения на яйце заметны невооруженным взглядом.

Сначала на скорлупе начнут появляться еле заметные глазу трещинки, а потом там начнут образовываться и скапливаться болезнетворные бактерии.

И есть все риски, что эти бактерии, при разбивании яйца(со скорлупой же есть никто не будет) попадут сначала в яйцо, а затем и в наши организмы.

А это чревато проблемами со здоровьем, начиная расстройством пищеварения и заканчивая инфекционными заболеваниями.

А причина — неправильное хранение яиц — в холодильнике.

Берегите себя и своих близких. Храните яйца правильно — на полке, при комнатной температуре.

Приятного аппетита!