«Ленивый ужин» — это блюдо выручает всегда

Очень простая, сытная, вкусная и ароматная запеканка из картофеля, куриного мяса и сыра. Время подготовки самое минимальное, а все остальное сделает духовка.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 4 шт;
- лук, 1 шт;
- морковь, половина;
- филе куриного бедра, 6 шт;
- сыр, 200 г;
- соль, перец, зелень, чеснок, майонез.
Процесс приготовления
Картофель промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем тонкой соломкой.
Лук режем небольшим кубиком.
Морковь трем на крупной терке, сыр – на средней.
Смешиваем картофель с морковью и луком, по вкусу солим, перчим, добавляем свои любимые ароматные травы и специи.
Все хорошо перемешиваем.
Мясо не режем, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Натираем мясо солью, любыми специями для мяса.
Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо, сверху ровным слоем кладем картофель с овощами.
Посыпаем сыром и сверху делаем тонкую сеточку из майонеза, чтобы сыр не подгорел.
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем блюдо около 45 минут, но смотрите по своей духовке.
Подаем к столу, посыпав мелко рубленым чесноком, зеленью. Очень вкусно с маринованными овощами и салатами из свежих овощей.
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