«Ленивый ужин» — это блюдо выручает всегда

Очень простая, сытная, вкусная и ароматная запеканка из картофеля, куриного мяса и сыра. Время подготовки самое минимальное, а все остальное сделает духовка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 4 шт;

лук, 1 шт;

морковь, половина;

филе куриного бедра, 6 шт;

сыр, 200 г;

соль, перец, зелень, чеснок, майонез.

Процесс приготовления

Картофель промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем тонкой соломкой.

Лук режем небольшим кубиком.

Морковь трем на крупной терке, сыр – на средней.

Смешиваем картофель с морковью и луком, по вкусу солим, перчим, добавляем свои любимые ароматные травы и специи.

Все хорошо перемешиваем.

Мясо не режем, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Натираем мясо солью, любыми специями для мяса.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем мясо, сверху ровным слоем кладем картофель с овощами.

Посыпаем сыром и сверху делаем тонкую сеточку из майонеза, чтобы сыр не подгорел.

Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем блюдо около 45 минут, но смотрите по своей духовке.

Подаем к столу, посыпав мелко рубленым чесноком, зеленью. Очень вкусно с маринованными овощами и салатами из свежих овощей.