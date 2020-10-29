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Омлет с ветчиной и сыром: на скорую руку

Омлет с ветчиной и сыром! Просыпаемся, выключаем будильник, потягиваемся… Ой-ой!!! Кажется мы проснулись поздно! Неужели не успеем позавтракать?! А ведь так хотелось приготовить вкусный и сытный завтрак…

Не беда! Сейчас мы приготовим быстрый и оригинальный завтрак, который обеспечит бодрое настроение на весь рабочий день.

Омлет с ветчиной и сыром: ингредиенты

  • Два яйца
  • Несколько долек ветчины или куриного либо же рыбного филе
  • Соевый соус
  • Кусочек сыра на подобии сорта гауда
  • Соль и чёрный молотый перец
  • Подсолнечное масло

Омлет с ветчиной и сыром

Омлет с ветчиной и сыром: готовим

  • Взять глубокую кружку. Разбить заранее помытые яйца в кружку и взбить венчиком или вилкой. Попрыскать соевым соусом. Посолить. Поперчить по вкусу. Кстати с солью не перебощите, так как соевый соус сам по себе уже придаёт солёный вкус.
  • Натереть сыр на немелкой тёрке, а потом порезать ветчину или филе тонкими полосочками. Ветчину (или филе) и сыр также отправить в кружку. Всё перемешать, чтобы в результате яичная масса склеила все компоненты.
  • Микроволновку настроить на полную мощность и поставить кружку в микроволновку. Всего на одну минуту!

Омлет с ветчиной и сыром

  • Через минуту снять кружку, перемешать всё ещё раз. Легче всего перемешивать вилкой. Опять поставить в микроволновку.
    Теперь всего на тридцать секунд.

Омлет с ветчиной и сыром: готов

Ага, наш завтрак уже готов, и у на есть ещё время с удовольствием его вкусить. Ням! Какая вкуснятина! И просто как всё гениальное!

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