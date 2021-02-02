Сухари чесночные: 2 вкусных и простых рецепта

Сухари чесночные! Сегодня предлагаем Вам 2 вкусных и простых рецепта приготовления сухарей для салатов и супов.
Хрустящие чесночные сухари придадут новые вкусовые оттенки блюдам, с которыми они подаются. Эти сухари можно использовать при приготовлении таких салатов, как салат «Цезарь», «Астра» и т.д. Также их можно подавать к картофельному, гороховому супу и сливочному супу из кабачков.
Сухари чесночные: ингредиенты
- сто граммов не очень свежего белого хлеба или батона
- две столовые ложки оливкового масла
- щепотка соли
- два зубчика свежего или же половина чайной ложки гранулированного чеснока
- паприка, орегано, хмели-сунели, прованские травы, зелень – по вкусу и желанию
Сухари чесночные: как приготовить
Рецепт N1:
- Хлеб порезать кубиками.
- В полиэтиленовый пакет налейте небольшое количество оливкового масла.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо в этот полиэтиленовый пакет. Или же лучше использовать гранулированный чеснок, так как он равномерно распределяется.
- Туда же добавить немного соли.
- По желанию можно добавить любимые специи из вышеперечисленных.
- Нарезанные хлебные кубики переложите в тот же полиэтиленовый пакет.
- Пакет закройте и хорошо потрясите, чтобы хлебные кубики хорошо пропитались специями и маслом
- После переложите в противень или же в форму для запекания.
- Отправьте противень в разогретую до двухсот двадцати градусов духовку на десять минут.
Рецепт N2:
- Также, как и в рецепте N1 нарезать хлеб, переложить в пакет с оливковым маслом, солью и специями.
- Пакет хорошо потрясти.
- После высыпать хлебные кубики на сухую сковороду.
- Помешивая, прожаривать на среднем огне, пока кубики не станут румяными и хрустящими.
Вот и готовы наши самый хрустящие сухари для салатов и супов.
Готовые сухарики достаньте из духовки, переложите в глубокую тарелочку и дайте им остыть.
Надеемся наши 2 вкусных и простых рецепта Вам пригодились.
Рекомендуем приготовить еще вкусный сливочный суп из кабачков или же салат «Цезарь». С нашими сухариками эти блюда получаются просто объедение!
Сухари чесночные: готовы
Приятного аппетита!
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