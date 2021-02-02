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Сухари чесночные: 2 вкусных и простых рецепта

Сухари чесночные! Сегодня предлагаем Вам 2 вкусных и простых рецепта приготовления сухарей для салатов и супов.

Хрустящие чесночные сухари придадут новые вкусовые оттенки блюдам, с которыми они подаются. Эти сухари можно использовать при приготовлении таких салатов, как салат «Цезарь», «Астра» и т.д. Также их можно подавать к картофельному, гороховому супу и сливочному супу из кабачков.

Сухари чесночные: ингредиенты

  • сто граммов не очень свежего белого хлеба или батона

Сухари чесночные

  • две столовые ложки оливкового масла
  • щепотка соли
  • два зубчика свежего или же половина чайной ложки гранулированного чеснока
  • паприка, орегано, хмели-сунели, прованские травы, зелень – по вкусу и желанию

Сухари чесночные: как приготовить

Рецепт N1:

  • Хлеб порезать кубиками.

Сухари чесночные

  • В полиэтиленовый пакет налейте небольшое количество оливкового масла.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо в этот полиэтиленовый пакет. Или же лучше использовать гранулированный чеснок, так как он равномерно распределяется.
  • Туда же добавить немного соли.
  • По желанию можно добавить любимые специи из вышеперечисленных.
  • Нарезанные хлебные кубики переложите в тот же полиэтиленовый пакет.
  • Пакет закройте и хорошо потрясите, чтобы хлебные кубики хорошо пропитались специями и маслом
  • После переложите в противень или же в форму для запекания.

Сухари чесночные

  • Отправьте противень в разогретую до двухсот двадцати градусов духовку на десять минут.

Рецепт N2:

  • Также, как и в рецепте N1 нарезать хлеб, переложить в пакет с оливковым маслом, солью и специями.
  • Пакет хорошо потрясти.

Сухари чесночные

  • После высыпать хлебные кубики на сухую сковороду.
  • Помешивая, прожаривать на среднем огне, пока кубики не станут румяными и хрустящими.

Вот и готовы наши самый хрустящие сухари для салатов и супов.

Готовые сухарики достаньте из духовки, переложите в глубокую тарелочку и дайте им остыть.

Сухари чесночные

Надеемся наши 2 вкусных и простых рецепта Вам пригодились.

Рекомендуем приготовить еще вкусный сливочный суп из кабачков или же салат «Цезарь». С нашими сухариками эти блюда получаются просто объедение!

Сухари чесночные: готовы

Приятного аппетита!

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