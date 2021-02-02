Сухари чесночные: 2 вкусных и простых рецепта

Сухари чесночные! Сегодня предлагаем Вам 2 вкусных и простых рецепта приготовления сухарей для салатов и супов.

Хрустящие чесночные сухари придадут новые вкусовые оттенки блюдам, с которыми они подаются. Эти сухари можно использовать при приготовлении таких салатов, как салат «Цезарь», «Астра» и т.д. Также их можно подавать к картофельному, гороховому супу и сливочному супу из кабачков.

Сухари чесночные: ингредиенты

сто граммов не очень свежего белого хлеба или батона

две столовые ложки оливкового масла

щепотка соли

два зубчика свежего или же половина чайной ложки гранулированного чеснока

паприка, орегано, хмели-сунели, прованские травы, зелень – по вкусу и желанию

Сухари чесночные: как приготовить

Рецепт N1:

Хлеб порезать кубиками.

В полиэтиленовый пакет налейте небольшое количество оливкового масла.

Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо в этот полиэтиленовый пакет. Или же лучше использовать гранулированный чеснок, так как он равномерно распределяется.

Туда же добавить немного соли.

По желанию можно добавить любимые специи из вышеперечисленных.

Нарезанные хлебные кубики переложите в тот же полиэтиленовый пакет.

Пакет закройте и хорошо потрясите, чтобы хлебные кубики хорошо пропитались специями и маслом

После переложите в противень или же в форму для запекания.

Отправьте противень в разогретую до двухсот двадцати градусов духовку на десять минут.

Рецепт N2:

Также, как и в рецепте N1 нарезать хлеб, переложить в пакет с оливковым маслом, солью и специями.

Пакет хорошо потрясти.

После высыпать хлебные кубики на сухую сковороду.

Помешивая, прожаривать на среднем огне, пока кубики не станут румяными и хрустящими.

Вот и готовы наши самый хрустящие сухари для салатов и супов.

Готовые сухарики достаньте из духовки, переложите в глубокую тарелочку и дайте им остыть.

Надеемся наши 2 вкусных и простых рецепта Вам пригодились.

Рекомендуем приготовить еще вкусный сливочный суп из кабачков или же салат «Цезарь». С нашими сухариками эти блюда получаются просто объедение!

Сухари чесночные: готовы

Приятного аппетита!