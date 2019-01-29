Пляцок— это кондитерское изделие, что-то среднее между тортом, пирогом и пирожным.

Как правило, его пекут в прямоугольной форме. Весьма характерным является порционная подача пляцка, и в этом случае поражает воображение срез.

Он яркий, многоцветный и замысловатый, благодаря разнообразным слоям, начинкам и кремам. Кроме того, это действительно праздничная выпечка. Вкус пляцка — вкус праздника!

Ингредиенты:

Для теста:

масло слив. — 200 гр

сахар — 1 стак.

яйца — 3 шт + 1 белок

сметана — 150 мл

мука — 2 стак.

разрыхлитель теста -10 гр

какао-порошок — 2 ст.л.

Для кокосовых шариков:

творог — 300 гр

желток яичный — 1 шт.

сахар — 3 ст.л.

крупа манная — 2 ст.л.

кокосовая стружка — 80 гр

ванилин — 1 гр

Для крема:

сметана — 300 мл

сахарная пудра — 3 ст.л.

кондитерская посыпка

Приготовление:

1. Для начала нужно приготовить кокосовые шарики. В чашке смешиваем творог, сахар, ванилин, манку и яичный желток

2. Творожную массу поделим на 4 части. В каждую часть добавим по 20 гр разноцветной кокосовой стружки

3. Слепим по 4 шарика одного цвета и уберем в морозилку на 30 минут

4. Готовим тесто. При помощи миксера растираем мягкое сливочное масло с сахаром. Вбиваем 3 яйца и 1 белок. Затем добавляем сметану. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

5. Тесто делим на две части: 1/3 и 2/3

6. В 1/3 теста добавляем какао-порошок (обязательно просеиваем)

7. Выпекаем корж в форме 20*20, при темпер.

180* 25-30 минут. По готовности выкладываем на решетку, даем остыть и разрезаем на 2 части8. Следом в ту же форму выкладываем белое тесто. Достаем кокосовые шарики из морозилки и укладываем их в тесто. Выпекаем 35-40 минут при темпер. 180*. По готовности даем выпечке хорошо остыть.9. Крем делается очень просто. Взбивается сметана с сахарной пудрой10. Собираем пляцок. Первый корж — шоколадный, промазываем кремом11. Следом укладываем белый корж, опять промазываем сметанным кремом. Завершающий шоколадный корж, также сверху промазываем кремом. Обрезаем неровные края. И украшаем кондитерской посыпкой. Даем пропитаться часа 2 в холодильнике.