Пляцок— это кондитерское изделие, что-то среднее между тортом, пирогом и пирожным.

Как правило, его пекут в прямоугольной форме. Весьма характерным является порционная подача пляцка, и в этом случае поражает воображение срез.
Он яркий, многоцветный и замысловатый, благодаря разнообразным слоям, начинкам и кремам. Кроме того, это действительно праздничная выпечка. Вкус пляцка — вкус праздника!
Ингредиенты:
Для теста:
масло слив. — 200 гр
сахар — 1 стак.
яйца — 3 шт + 1 белок
сметана — 150 мл
мука — 2 стак.
разрыхлитель теста -10 гр
какао-порошок — 2 ст.л.
Для кокосовых шариков:
творог — 300 гр
желток яичный — 1 шт.
сахар — 3 ст.л.
крупа манная — 2 ст.л.
кокосовая стружка — 80 гр
ванилин — 1 гр
Для крема:
сметана — 300 мл
сахарная пудра — 3 ст.л.
кондитерская посыпка
Приготовление:
1. Для начала нужно приготовить кокосовые шарики. В чашке смешиваем творог, сахар, ванилин, манку и яичный желток
2. Творожную массу поделим на 4 части. В каждую часть добавим по 20 гр разноцветной кокосовой стружки
3. Слепим по 4 шарика одного цвета и уберем в морозилку на 30 минут
4. Готовим тесто. При помощи миксера растираем мягкое сливочное масло с сахаром. Вбиваем 3 яйца и 1 белок. Затем добавляем сметану. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.
5. Тесто делим на две части: 1/3 и 2/3
6. В 1/3 теста добавляем какао-порошок (обязательно просеиваем)
7. Выпекаем корж в форме 20*20, при темпер.
8. Следом в ту же форму выкладываем белое тесто. Достаем кокосовые шарики из морозилки и укладываем их в тесто. Выпекаем 35-40 минут при темпер. 180*. По готовности даем выпечке хорошо остыть.
9. Крем делается очень просто. Взбивается сметана с сахарной пудрой
10. Собираем пляцок. Первый корж — шоколадный, промазываем кремом
11. Следом укладываем белый корж, опять промазываем сметанным кремом. Завершающий шоколадный корж, также сверху промазываем кремом. Обрезаем неровные края. И украшаем кондитерской посыпкой. Даем пропитаться часа 2 в холодильнике.
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