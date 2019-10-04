Зеленый борщ – вкусно и сытно

Сегодня мы с вами готовим зеленый борщ.

Чтобы приготовить зеленый борщ вкусным и сытным, не нужно никаких поварских способностей. Это очень просто. Продукты на борщ берутся самые обычные.

Конечно, в первую очередь мы с вами отвариваем мясо на бульон. Мясо можно использовать любое по вашему вкусу. Мы готовим бульон на зеленый борщ из мяса свинины.

Небольшая тонкость — при отваривании мяса положите в воду пару листиков лаврового листа. Этот не хитрый прием придаст вкусу готового блюда легкий неуловимый аромат лавра.

Когда мясо будет готово, выньте его из бульона и порежьте на порционные куски, отставьте в стороночку. К стати сказать, если вы приготовите бульон заранее накануне, то приготовление самого борща у вас займет минут двадцать. Так же накануне, можно отварить яйца в крутую, которые мы будем добавлять в наш зеленый борщ.

Зеленый борщ с щавелем и яйцом

Продукты:

Мясной бульон — 3 литра

Картофель — 5 шт

Морковь — 1 шт

Луковица — 1 шт

Томатная паста — 1 ст. л

Щавель — 1 пучок

Яйца — 5 шт

Петрушка

Растительное масло

Лавровый лист

Черный перец

Соль

Как приготовить зеленый борщ:

1. Итак, ставьте готовый бульон на плиту и пока он нагревается и закипает очищаем и нарезаем удобным для вас способом картофель, лук и морковь.

Небольшую часть нарезанного лука сразу добавляем в нагревающийся бульон.

2. К концу готовки эта часть лука полностью разварится и совсем не будет ощущаться на вкус, но в то же время сам вкус борща приобретет определенную пикантность.

3. А основную массу лука и натертую морковь выкладываем на разогретую с подсолнечным маслом сковородку и пассируем на среднем огне, помешивая. Замечу, что вкус борща будет зависеть от того, на каком жиру вы готовите заправку для борща.

4. В конце обжаривания лука и моркови добавим томатную пасту, можно заменить свежим помидором, который необходимо порезать меленькими кубиками.

5. Я вам рекомендую пережаривать морковь с луком на растительном масле. В этом случае готовый борщ не будет приторно жирным и даже после остывания в холодильнике на поверхности борща не будет образовываться толстого застывшего слоя жира.

6. Как только бульон закипит, добавляем в него нарезанный картофель и готовую заправку из лука с морковью. Теперь ждем когда все это закипит и слегка уменьшаем огонь, чтобы не было бурного кипения.

7. Наш борщ почти готов, осталось подождать когда картофель отварится. А пока очищаем яйца ранее отваренные и измельчаем их ножом или на сеточке.

8. Теперь проверим готовность картофеля и, если он готов, то можно добавить в борщ нарезанное на порционные кусочки мясо, которое мы ранее доставали из бульона, а так же нарезанные яйца.

9. Друзья, яйца добавляются в блюдо именно на этой стадии готовки. Если их заложить раньше, то желток разварится на нет, а белок переварится и будет грубым. После закладки яиц провариваем блюдо еще три, пять минут.

10. А в это время нарезаем промытый заранее щавель. Теперь нам остается только добавить нарезанный щавель в практически готовый борщ. Еще один два лавровых листика и несколько горошин черного перца.

11. Прокипятить все окончательно последние пять минут и выключить газ. Вот и все, наш зеленый борщ готов и его можно подавать на обед. Хотелось бы заметить, что на мой взгляд, это блюдо бывает еще вкуснее на второй день, когда борщ настоится.

Приятного аппетита!

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